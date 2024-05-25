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DSÖ'den korkutan uyarı! Covid-19 son pandemi olmayacak: Daha önce görülmemiş şekilde saldırabilir

25.05.2024 16:21
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir uyarı geldi. Dr. Maria Van Kerkhov, yaşanan Covid-19 salgınının son pandemi olmayacağını ifade ederek bilinmeyen bir tehdidin daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabileceğini ifade etti.

DSÖ'den korkutan uyarı! Covid-19 son pandemi olmayacak: Daha önce görülmemiş şekilde saldırabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek grip salgını riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler kuruluşunun pandemiye hazırlıktan sorumlu direktör vekili Dr. Maria Van Kerkhove, kıtanın grip tehdidiyle karşı karşıya kalacağının "kesin" olduğunu söyledi.

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"SON PANDEMİ OLMAYACAK"

Health in Europe'a konuşan Van Kerkhove, Covid-19'un son pandemi olmayacağını söyledi. Bunun yerine, gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir.

Van Kerkhove, şöyle konuştu:

"Benim için grip kesin bir şey çünkü dolaşımda çok fazla var. Pek çok farklı türe bulaşmış durumda. Kuş gribimiz var ve reassortance (bir virüsün türler arasında sıçramasına izin veren genetik değişiklikler) için fırsatlar var, grip virüsü pandemisi için fırsatlar yüksek.Bu yüzden buna hazırlıklı olmak için bütün bir sistemimiz var. Sorun şu ki, başka bir koronavirüs pandemisi görecek miyiz? SARS-CoV-2'nin bir pandemiye neden olduğu düşünüldüğünde, elbette bu bir fırsat. Asıl soru şu: Bir Arbovirüs pandemisi görecek miyiz?"

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SU KAYNAKLI BİR SALGIN OLABİLİR

Doktor Van Kerkhove, artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonları ifade ettiğini söyledi ve "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey" diye ekledi.

Alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini belirten doktor, şunları ekledi: "Bilinen tehditler için gerçekten hazırlıklı olmalıyız ama aynı zamanda farklı bir şey için de hazırlıklı olmalıyız, belki su kaynaklı ya da başka bir şey. Bana göre pandemiler, ne yazık ki, yaşamımız boyunca karşılaşacağımız şeylerin bir parçası. Bunun hayatımız boyunca karşılaşacağımız son salgın olacağına inanmıyorum."

ABD VE AVUSTRALYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Önceki gün yayınlanan haberlerde, ABD'de Mart sonundan bu yana ikinci kuş gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu. H5N1 olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklandı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü duyurdu.

MANDIRA HAYVANLARIYLA TEMASLARI OLDU

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Mart'tan bu yana yaklaşık 40 kişinin kuş gribi şüphesiyle test edildiğini açıkladı.

Test edilen bütün kişilerin mandıra hayvanlarıyla teması olduğu belirtildi.

CDC'ye göre kuş gribinin insandan insana bulaştığına dair kanıt yok.

"H5N1"in genel halk sağlığına riskinin düşük olduğuna dikkat çekildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pandemi covid-19
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