Popstar Bayhan ünlü olmadan önce yaptığı işleri anlattı! Popstar itirafı çok konuşuldu: "Aslında amacım..."

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle hafızalara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

Bayhan şarkı söylemenin yanı sıra son dönemde tarzı ve tavırlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bayhan son olarak Hülya Avşar'ın sunumuyla Youtube'da yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programına katıldı. Şarkıcı programda Popstar'a nasıl katıldığını ve ünlü olmadan önce ne iş yaptığını açıkladı.

'Hülya Avşar yalnız başınayken nasıl geçindin?' diye sordu. Bayhan'dan konuyla ilgili yanıt geldi.

"SOKAKTA BİR TELEVİZYON BULDUM"

Ünlü olmadan önce yaptığı işleri sıralayan Bayhan, "Hayatta kalmak için her işi yaptım. Komilik yaptım, bulaşıkçılık yaptım. Bir yerlerde çalıştım. Hayatta kalmak için seyyar satıcılık bile yaptım" dedi.

Bayhan, Popstar'a nasıl katıldığını ise şöyle açıkladı:

"Askerden yeni gelmiştim. Aslında amacım yurt dışına gitmekti. Sonra bir gün sokakta bir televizyon buldum. Onu eve götürdüm tüpü bitmiş. Eski ahşap televizyonlardan... Televizyonu çalıştırdım Kanal D o zaman en iyi gösteren üç kanaldan biriydi... Reklamlarda 'Türkiye Popstar'ını arıyor' yazısını gördüm. 3 gün boyunca televizyonun gazı tamamen bitinceye kadar evden çıkmadım. Sadece Kanal D izliyorum. Daha başvurmamıştım. Televizyon sönünce radyoya döndüm. Radyodan şarkı sözleri yazmaya başladım. Son elemelere Antalya'da katıldım. Sonuna kadar gittim. Finalde 3'üncü oldum. Bilmediğim şeyler vardı. Her şeyi şarkı söylemekten zannediyordum ama öyle değilmiş. İletişimi oluşturana kadar zaman geçti."







