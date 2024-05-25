Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti! ‘Pislik içinde, rezalet’ diyerek paylaştılar…

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerine kadar faaliyeti devam eden ancak mevcut başkan seçimi kaybedince hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile faaliyeti durdurulan Koçarlı Halk Ekmek Fabrikası'nın hijyenden uzak fotoğrafları şehrin yeni Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından paylaşıldı.
Başkan Arıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hijyenden oldukça uzak olan görüntüler vatandaşlardan tepki aldı. Fırından ekmek alan pek çok kişi paylaşılan görüntülerin altına dönemin yetkili ve sorumlularına tepki gösterdi.
31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığı görevini AK Partili Başkan Nedim Kaplan'dan devralan CHPli Özgür Arıcı, hem usulsüzlük iddiaları hem de ekmek üretilen fırının hijyen koşullarından uzak olması gerekçesi ile üretime ara verildiğini duyurmuştu.
Devredilen fırının mevcut halini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Koçarlılı hemşerilerimin her gün sofrasına koyduğu ekmek bu fabrikada ve bu şartlarda hazırlanmış" başlığı ile paylaşan Koçarlı Belediyesinin yeni Başkanı Özgür Arıcı'nın paylaşımına, adeta tepki yağdı.
Tepkisini dile getiren Gülcan Demircan isimli vatandaş, "Özgür Başkanım teşekkürler. Halkın merakla beklediği acı tabloyu asmışsınız. Bunun üzerine neleri yalanlayacaklar bekliyoruz" dedi.
İbrahim Uysal isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun bu şekilde nasıl millete ekmek sattınız, nasıl? Hiç mi denetim olmadı.” yorumunu yaparken Melike Aydın adlı kişi ise "Çok ekmek yedik midem bulandı yazıklar olsun” yorumu ile tepkisi ifade etti.