Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti! ‘Pislik içinde, rezalet’ diyerek paylaştılar…

İbrahim Uysal isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun bu şekilde nasıl millete ekmek sattınız, nasıl? Hiç mi denetim olmadı.” yorumunu yaparken Melike Aydın adlı kişi ise "Çok ekmek yedik midem bulandı yazıklar olsun” yorumu ile tepkisi ifade etti.