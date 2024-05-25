HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti! ‘Pislik içinde, rezalet’ diyerek paylaştılar…

Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti! ‘Pislik içinde, rezalet’ diyerek paylaştılar…

25.05.2024 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde faaliyeti durdurulan 'Halk Ekmek Fabrikası'nın paylaşılan fotoğrafları tepki topladı. Koçarlı belediyesine ait ekmek fırınının, sağlıksız ve adeta harabeyi andıran bina koşullarında ürettiği ekmekleri halka yedirdiği ortaya çıktı. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Arıcı, "Bütün bu pislik içinde, bu berbatlık içinde Koçarlı halkına ekmek yedirmişler." diyerek fırını kapattıklarını duyurdu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerine kadar faaliyeti devam eden ancak mevcut başkan seçimi kaybedince hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile faaliyeti durdurulan Koçarlı Halk Ekmek Fabrikası'nın hijyenden uzak fotoğrafları şehrin yeni Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından paylaşıldı.

Mynet Youtube

'HALK EKMEK FABRİKASI'NIN GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ TOPLADI

Başkan Arıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hijyenden oldukça uzak olan görüntüler vatandaşlardan tepki aldı. Fırından ekmek alan pek çok kişi paylaşılan görüntülerin altına dönemin yetkili ve sorumlularına tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanlığı görevini AK Partili Başkan Nedim Kaplan'dan devralan CHPli Özgür Arıcı, hem usulsüzlük iddiaları hem de ekmek üretilen fırının hijyen koşullarından uzak olması gerekçesi ile üretime ara verildiğini duyurmuştu.

Devredilen fırının mevcut halini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Koçarlılı hemşerilerimin her gün sofrasına koyduğu ekmek bu fabrikada ve bu şartlarda hazırlanmış" başlığı ile paylaşan Koçarlı Belediyesinin yeni Başkanı Özgür Arıcı'nın paylaşımına, adeta tepki yağdı.

Tepkisini dile getiren Gülcan Demircan isimli vatandaş, "Özgür Başkanım teşekkürler. Halkın merakla beklediği acı tabloyu asmışsınız. Bunun üzerine neleri yalanlayacaklar bekliyoruz" dedi.

İbrahim Uysal isimli vatandaş ise “Yazıklar olsun bu şekilde nasıl millete ekmek sattınız, nasıl? Hiç mi denetim olmadı.” yorumunu yaparken Melike Aydın adlı kişi ise "Çok ekmek yedik midem bulandı yazıklar olsun” yorumu ile tepkisi ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aydın Koçarlı Halk Ekmek fırın
En Çok Okunan Haberler
Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol!

Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol!

70 yıllık arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

70 yıllık arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

İşte vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarihler

İşte vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarihler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

O tedaviden sonra... Beyaz olan saçı ve sakalı siyaha döndü!

O tedaviden sonra... Beyaz olan saçı ve sakalı siyaha döndü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.