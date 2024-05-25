O ilde doluyla birlikte bilinmeyen cisimler de yağdı! Erimediğini fark ettiler... Şaşkına çeviren olayın incelenmesini istiyorlar

Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti. Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

"DOLUYA BENZER AMA YABANCI BİR CİSİM"

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, “Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz” dedi.

"ERİMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Muş’a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, “Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik” şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





