HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O ilde doluyla birlikte bilinmeyen cisimler de yağdı! Erimediğini fark ettiler... Şaşkına çeviren olayın incelenmesini istiyorlar

O ilde doluyla birlikte bilinmeyen cisimler de yağdı! Erimediğini fark ettiler... Şaşkına çeviren olayın incelenmesini istiyorlar

25.05.2024 15:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı. Sabah kalktıklarında evlerini etrafında bu cisimleri gördüklerini söyleyen vatandaşlar başta dolu zannettiklerini, sonra dikkatli baktıklarında dolu olmadığını anladıklarını söyledi. Vatandaşlar o yabancı cisimlerin incelenmesini istiyor.

O ilde doluyla birlikte bilinmeyen cisimler de yağdı! Erimediğini fark ettiler... Şaşkına çeviren olayın incelenmesini istiyorlar

Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti. Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

AW212462_02

"DOLUYA BENZER AMA YABANCI BİR CİSİM"

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, “Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz” dedi.

AW212462_03

"ERİMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Muş’a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, “Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik” şeklinde konuştu. (İHA)

AW212462_04

AW212462_05

AW212462_06

AW212462_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ'den korkutan uyarı! Covid-19 son pandemi olmayacak: Daha önce görülmemiş şekilde saldırabilirDSÖ'den korkutan uyarı! Covid-19 son pandemi olmayacak: Daha önce görülmemiş şekilde saldırabilir
İlginç anlar! Ayıyla karşılaşınca...İlginç anlar! Ayıyla karşılaşınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Yılın ikinci yarısını işaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Yılın ikinci yarısını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Muş dolu
En Çok Okunan Haberler
Yeni başkan belli oldu! İlk sandıklar açıldı, büyük fark var!

Yeni başkan belli oldu! İlk sandıklar açıldı, büyük fark var!

O ilde doluyla birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı

O ilde doluyla birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Yılın ikinci yarısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Yılın ikinci yarısını işaret etti

Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek!

Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek!

Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti!

Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti!

70 yıllık arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

70 yıllık arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.