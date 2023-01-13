Yalı Çapkını Maho kimdir? Yalı Çapkını'nın Maho'su Hakan Aydın kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Bu akşam 17. yeni bölümü ekrana gelecek olan dizide yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil olacak. Peki, Yalı Çapkını Maho kimdir? İşte hakkında tüm bilgiler...

YALI ÇAPKINI MAHO KİMDİR?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin bugün yayınlanacak bölümüne yeni bir isim dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre; Yalı Çapkını'nda “Sıfır Bir”, “Kanunsuz Topraklar” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlarla tanınan Hakan Aydın, 'Maho' karakterine hayat verecek. Son olarak Prestij Meselesi filminde karşımıza çıkan Aydın, dizide Pelin'in sevgilisi Serter'in dayısını canlandıracak.

Aydın, Yalı Çapkını’nda Ferit’e hayat veren Mert Ramazan Demir ile 2019 yapımı “I am You” filminde beraber rol almıştı.

