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Yalı Çapkını Maho kimdir? Yalı Çapkını'nın Maho'su Hakan Aydın kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

13.01.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 17. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine Ferit'in başı belaya girecek. Ferit’in karşısına Maho ve adamları çıkacak. Peki, Yalı Çapkını Maho kimdir? Yalı Çapkını'nın Maho'su Hakan Aydın kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını Maho kimdir? Yalı Çapkını'nın Maho'su Hakan Aydın kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Bu akşam 17. yeni bölümü ekrana gelecek olan dizide yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil olacak. Peki, Yalı Çapkını Maho kimdir? İşte hakkında tüm bilgiler...

YALI ÇAPKINI MAHO KİMDİR?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin bugün yayınlanacak bölümüne yeni bir isim dahil oluyor.

Yalı Çapkını

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre; Yalı Çapkını'nda “Sıfır Bir”, “Kanunsuz Topraklar” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlarla tanınan Hakan Aydın, 'Maho' karakterine hayat verecek. Son olarak Prestij Meselesi filminde karşımıza çıkan Aydın, dizide Pelin'in sevgilisi Serter'in dayısını canlandıracak.

Aydın, Yalı Çapkını’nda Ferit’e hayat veren Mert Ramazan Demir ile 2019 yapımı “I am You” filminde beraber rol almıştı.

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