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Yalı Çapkını'nda cinsel ilişki isteği sonrası Seyran’dan Ferit’e zehir zemberek sözler! ‘Şu yaşadığımız andan sonra…’

15.11.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne Ferit’in Seyran’a cinsel ilişki teklifinde bulunması damga vurdu. Seyran Ferit’e ‘Lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım!’ dedi. Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkardı ve Seyran’a uzattı. İkilinin yakınlaşmasının ardından 8. bölüm sona erdi. Yeni bölüm fragmanında Seyran, Ferit’e adeta ateş püskürdü.

Yalı Çapkını'nda cinsel ilişki isteği sonrası Seyran’dan Ferit’e zehir zemberek sözler! ‘Şu yaşadığımız andan sonra…’

Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde gecelik sahnesi olay olmuştu. Son bölüm gecelik sahnesinin ardından sona ererken Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Ferit, ‘Ben senin için neyim ya?’ diyor. Seyran ise, ‘Şu yaşadığımız andan sonra benim ne olabileceğini düşünüyorsun ki Ferit!’ yanıtını veriyor. Fragmanın ardından sosyal medya hesapları üzerinden yorumda bulunan izleyiciler adeta ikiye bölündü.

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SUNA’YI KAÇIRMA OPERASYONU

Suna’nın babası Kazım onu yaşça büyükçe evlendireceğini söylüyor. Ferit ve Seyran plan yaparak Suna’yı kaçırıyor. Abidin de onlara yardımcı oluyor. Buna çok sinirlenen Kazım, Seyran ve Suna’nın annesini dövüyor.
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“BU EVİ CEHENNEME ÇEVİRECEĞİM!”

Kazım Ferit’in babası Orhan’ı arayarak, ‘Bana onu bul’ diyor. Orhan, ‘Bu kız bizde çıkarsa işler çok karışır.’ diyor. Fragman Halis Ağa’nın, ‘Bu evi cehenneme çevireceğim!’ sözü ve Seyran’ın balkon kapısında Yusuf’u görüp şoka girmesi ile sona eriyor.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Fragmanın yayınlanmasının ardından bazı izleyiciler Ferit'i haklı görürken bazıları ise Seyran'a hak verdi.

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