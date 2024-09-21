Yalı Çapkını'nda Pelin Akil'in ağlama performansı gündem oldu! "Çok kötü oynuyor!"

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, ilk sezona iddialı başlasa da son dönemlerde Kızılcık Şerbeti'nin de yükselmesiyle izleyiciye istediğini veremiyor. Özellikle yeni sezonda diziye giren yeni karakterlerle senaryoda değişiklik yapılsa da seyirciden yine de tam not alamadı.

Diyar'ın Ferit'le, Sinan'ın da Seyran'la partner olduğu dizide Pelin Akil ve Cem Söküt'ün yeni sezona etkisi beklenildiği gibi gitmedi. Seyran ve Ferit'in birleşmesini isteyen izleyici, yeni karakterleri kabullenmedi. Pelin Akil, Yalı Çapkını fanlarından nasibi kısa sürede aldı. Ünlü oyuncu "Yanıklığının kokusunu buradan alırım." , " Sen kimsin, dikkat et." gibi kötü yorumlara maruz kalmıştı ve isyan etmişti.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ!

Yeni sezonun ikinci bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Pelin Akil'in ağlama performansı da diziye damga vurdu. Akil'in ağladığı sahne beğenilmedi. Ünlü oyuncuya birçok eleştiri yapıldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...