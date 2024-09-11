Yalı Çapkını'ndan ayrılmıştı! Buçe Buse Kahraman fenomen diziye girdi

MYNET- Son olarak başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda hangi yapımda rol alacağı merak ediliyordu.

FENOMEN DİZİYE DAHİL OLDU

Gelen proje tekliflerini değerlendiren Kahraman, 6. sezona başlayacak olan 'Kuruluş Osman' dizisiyle anlaşama sağladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu fenomen diziye Altunay Hatun rolüyle katılacak.

Buçe Buse Kahraman çekimler öncesi Paris’e gidecek ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 30. Yıl kutlamaları kapsamındaki kutlamalarda Türk kadınını temsil edecek.