Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Mihri rolünü canlandıracak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonuna Yalı Çapkını dizisinden bomba transfer gerçekleşti. Gizem Yanık, ikinci sezon çekimleri devam eden diziye Mihri rolüyle dahil oldu.

Yeni sezonu 15 Eylül’de baişlayacak olan Kızılcık Şerbeti heyecanla bekleniyor. Gold Film imzalı ünlü dizinin bugün afiş çekimi yapıldı. Dizinin kadrosuna Rüzgar rolüyle Yiğit Kirazcı, Zülkar rolüyle Bahtiyar Memili ve Ertuğrul rolüyle de Kayra Şenocak katılmıştı.

ÜNLÜ DİZİDEN BOMBA TRANSFER

Yalı Çapkını’nda Tarık’ın odaya hapsettiği genç kıza hayat veren oyuncu Gizem Yanık’ın yeni projesi belli oldu.

Dizinin 31. Bölümünde ekibe ayrıca Ertuğrul’un kızı Mihri de dahil olacak. Mihri’ye genç yetenek Gizem Yanık hayat verecek.

Gizem Yanık geçen sezon Yalı Çapkını dizisinde Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) odaya hapsettiği genç kız rolüne hayat vermişti. Ancak hikayesi çok ilerlememişti. Genç yıldız bu sezon Yalı Çapkını’nın en büyük rakibi olan Kızılcık Şerbeti’nde seyirci karşısına çıkacak.



