Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı o geceyi anlattı! Mert Ramazan Demir ile Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu için kavga etmişti...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde başrolü üstlenmiş ve aralarındaki uyumla beğeni toplamıştı. Yalı Çapkını dizisinin ekibi hafta başı OGM Partisinde eğlendi, partinin ardından ekip Emirgan'daki gece kulübünde eğlencelerine devam etti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de ekipleriyle birlikte eğlenceye dahil oldu. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti. Söz konusu gecede Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu için kavga etti. Kavganın nedeniyle ilgili ise iki iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in samimiyeti mekânda eğlenen Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, Mert Ramazan Demir'i "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyardı. Ortam gerilince araya Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı girdi. Kubilay Aka mekandakiler tarafından aracına bindirilip gönderildi.

Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve kavganın nedeninin bambaşka olduğu öne sürüldü. Diğer iddiaya göre ise; tartışmayı başlatan kişi Kubilay Aka değil, Mert Ramazan Demir oldu. Alkolün etkisiyle kendinden geçen Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf edince devreye Kubilay Aka girdi.

"Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek Mert Ramazan Demir'in üstüne yürüyen Kubilay Aka'yı, çevredekiler zor sakinleştirdi.

YÖNETMENDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE!

Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'in ''Bence hiçbir şey yokken Kubilay ortalığı karıştırdı'' paylaşımını beğenmesi ise kafaları karıştırdı.

OLAYLI GECE ERSİN ARICI'YA SORULDU!

Olaylı gecenin ardından Karaköy'de görüntülenen Ersin Arıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. tv100'de yer alan habere göre; Ersin Arıcı, "Çalışmaya devam ediyoruz. Setten başka bir şeyle ilgilenmiyoruz" dedi. Dizi hakkında konuşan Arıcı, "Güzel bir tempoyla gidiyoruz, heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. Arıcı, "Dizinin başarısını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna da şöyle karşılık verdi:

"Bence oyuncuların birbirleriyle kurduğu iletişimle alakalı. Tabi ekibimiz çok iyi; yönetmenimiz, yapımımız, görüntü yönetmenimi..."

Olaylı gecenin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: "Çok güzel bir geceydi. Konser falan oldu, eğlendik hep beraber. Daha sonra da dağıldık"

Arıcı sıra kavga konusuna gelince "Teşekkür ederim. Hiç öyle şeyleri konuşmaya gerek yok" dedi.



