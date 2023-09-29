Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Duyanlar çok şaşırdı

Star TV'de ekrana getirilen başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisi izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yalı Çapkını dizisiyle birlikte bir anda yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'in özel hayatına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaz aylarında dudak dudağa görüntülenen Demir'in eski sevgilisi bakın kimmiş...

Sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncunun eski sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olan Serra Arıtürk olduğu ortaya çıktı. Arkadaş ortamında tanıştıkları iddia edilen ikilinin aşkları oldukça kısa sürmüş.

Hem oyunculuğuyla hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken Arıtürk, en son Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu ile başrol paylaşmıştı. Arıtürk şimdilerde, Netflix'in yerli yapımlarından biri olan Kulüp'ün 2. sezonundaki performansıyla konuşuluyor.

Mert Ramazan Demir ise şimdilerde dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyor. Yaz aylarında birlikte görüntülenen çift hakkında ayrılık haberleri ortaya çıkmıştı ancak iddialara göre ünlü çift ayrılmadı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftin ne aileleri bu aşka müdahale ediyor ne de herhangi bir ayrılık söz konusu.

Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlar.



