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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Duyanlar çok şaşırdı

29.09.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı dizinin her bölümü sosyal medyada gündem oluyor. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Mert Ramazan Demir şimdilerde rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyor. Ünlü ismin eski sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Duyanlar çok şaşırdı.

Star TV'de ekrana getirilen başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisi izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yalı Çapkını dizisiyle birlikte bir anda yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'in özel hayatına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaz aylarında dudak dudağa görüntülenen Demir'in eski sevgilisi bakın kimmiş...

mert tamazan

Sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncunun eski sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olan Serra Arıtürk olduğu ortaya çıktı. Arkadaş ortamında tanıştıkları iddia edilen ikilinin aşkları oldukça kısa sürmüş.

arıtürk 1

Hem oyunculuğuyla hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken Arıtürk, en son Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu ile başrol paylaşmıştı. Arıtürk şimdilerde, Netflix'in yerli yapımlarından biri olan Kulüp'ün 2. sezonundaki performansıyla konuşuluyor.

Arıtürk, 2

Mert Ramazan Demir ise şimdilerde dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyor. Yaz aylarında birlikte görüntülenen çift hakkında ayrılık haberleri ortaya çıkmıştı ancak iddialara göre ünlü çift ayrılmadı.

Mert Ramazan Demir afra

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftin ne aileleri bu aşka müdahale ediyor ne de herhangi bir ayrılık söz konusu.

Mert Ramazan Demir AFRA

Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlar.

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