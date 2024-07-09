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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 'yaş' itirafı gündem oldu! İrem Derici kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 11:19
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İki sezondur Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteri ile adından söz ettiren Mert Ramazan Demir son olarak 'yaş' itirafıyla gündem oldu. "Bir an önce 30 yaşına gelmek istiyorum" diyen Demir'in bu sözlerine ise ünlü şarkıcı İrem Derici kayıtsız kalamadı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 'yaş' itirafı gündem oldu! İrem Derici kendini tutamadı

MYNET- Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir son olarak iş birliği yaptığı bir marka ile soru cevap videosu çekti.

Kendisiyle ilgili birçok soruya yanıt veren Mert Ramazan Demir'in "bir an önce 30 yaşına gelmek istiyorum" itirafı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Çok haklı', '20'lerde karakter oturmuyor' gibi yorumlar yapılırken bir yorum da 37 yaşına giren İrem Derici'den geldi.

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KENDİNİ YİNE TUTAMADI

Derici, Demir'in videosunun altına 'b.. var gel' yorumunu yaptı.

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İrem Derici Mert Ramazan Demir
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