Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 'yaş' itirafı gündem oldu! İrem Derici kendini tutamadı

MYNET- Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir son olarak iş birliği yaptığı bir marka ile soru cevap videosu çekti.

Kendisiyle ilgili birçok soruya yanıt veren Mert Ramazan Demir'in "bir an önce 30 yaşına gelmek istiyorum" itirafı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Çok haklı', '20'lerde karakter oturmuyor' gibi yorumlar yapılırken bir yorum da 37 yaşına giren İrem Derici'den geldi.

KENDİNİ YİNE TUTAMADI

Derici, Demir'in videosunun altına 'b.. var gel' yorumunu yaptı.