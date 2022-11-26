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Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu? Bunu kimse tahmin etmiyordu

26.11.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Star TV’nin sevilen dizisinin oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir ise Ferit karakterine hayat veriyor. Gerçek hikayesi merak edilen Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu.

Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu? Bunu kimse tahmin etmiyordu

Star TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi merak ediliyor. Sevilen dizinin finali ile ilgili bir iddia gündemde yer alıyor. İddiaya göre dizinin finalinde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit intihar edecek.

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Dizide, Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın isteği üzerine evlenen Ferit ve Seyran’ın hikayesi anlatılıyor.

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Dizide Ferit, Seyran ile evliyken aynı zamanda sevgilisi Pelin ile de görüşmeye devam ediyor.

GERÇEK HİKAYEDEN UYARLAMA

Yapı Çapkını Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Yalı Çapkını Seyran'ın gerçekte kim olduğu açıklanmadı. Hikayenin gerçek sahipleri ile etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.

FERİT İNTİHAR EDİYOR

İddiaya göre Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu.

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Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

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Ancak yıllar içerisinde yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

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