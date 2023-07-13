Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Afra Saraçoğlu, son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aşk yaşadıkları iddialarını her fırsatta yalanlayan ünlü çiftin aşkı bu sayede ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu şimdi de aylık kazancıyla gündem oldu. İddialara göre bölüm başına 100 bin TL alan Saraçoğlu, her ay 400 bin TL kazanıyor.

Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancını çok bulanlar olduğu gibi dizinin reytinglerine bakarak az bulanlarda oldu.

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.

Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızına hayat verdi.

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterine hayat verdi.

2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 2019'da kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu ve 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.





