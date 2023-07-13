MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

13.07.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de aylık kazancıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun Yalı Çapkını'ndan bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı.

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Afra Saraçoğlu, son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aşk yaşadıkları iddialarını her fırsatta yalanlayan ünlü çiftin aşkı bu sayede ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu şimdi de aylık kazancıyla gündem oldu. İddialara göre bölüm başına 100 bin TL alan Saraçoğlu, her ay 400 bin TL kazanıyor.

seyran

Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancını çok bulanlar olduğu gibi dizinin reytinglerine bakarak az bulanlarda oldu.

Afra Saraçoğlu 1

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu.

Afra Saraçoğlu 2

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.

Afra Saraçoğlu 3

Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Afra Saraçoğlu 4

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızına hayat verdi.

Afra Saraçoğlu 5

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterine hayat verdi.

Afra Saraçoğlu 6

2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 2019'da kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu ve 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.

Afra Saraçoğlu 10

Afra Saraçoğlu 9

Afra Saraçoğlu 8

Afra Saraçoğlu 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken yaşta ölen oyuncunun kızı model oldu! Pozları dikkat çektiErken yaşta ölen oyuncunun kızı model oldu! Pozları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu magazin karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı
Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.