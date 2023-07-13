Prime Day'den kaçırılmayacak kulaklık indirimleri! En sevilen modelleri sizin için seçtik

Müzik dinlemek hayatınızın ayrılmaz bir parçasıysa en kaliteli kulaklığa sahip olmayı da hak ediyorsunuz demektir. Amazon'un mükemmel fırsatlar sunan Prime Day indirimlerinden yararlanarak o kusursuz kulaklığa sahip olmanın şimdi tam vakti! Kablosuz, kulak üstü, bluetooth gibi birbirinden özel ve konforlu modelleri inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçmek için bu fırsatları kaçırmayın!

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1. Hem yüksek kalite hem uygun fiyat fırsatını kaçırmayın! JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, saniyeler içerisinde akıllı cihazınızla eşleşir.

Kulak üstü model olarak tasarlanan cihaz, hafif yapısı sayesinde ağırlık ve sıkma hissi yaşatmaz.

Katlanabilir tasarımıyla kulaklığı çantanızda daha kolay taşıyabilirsiniz.

Dışarıdaki sesleri engelleyen kulaklığı tam dolu şarjla yaklaşık 57 saate kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Bir kullanıcı model için "Yakın zamanda bu kulaklıkları aldık ve onlardan çok memnunuz. Çok iyi bir sese, özellikle ekstra güç ve netlik sağlayan JBL Pure Bass teknolojisine sahip. Bluetooth bağlantısı çok kolay ve hızlı." yorumunu yaparken başka bir kullanıcı "Güçlü yönleri; sesin uygulama üzerinden ayarlanabilmesi, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilmesi ve pil ömrünün 57 saate kadar olması!" yorumunda bulunuyor.

2. Konforlu kullanım ve avantajlı fiyat: Jabra Elite 5 Titanium Black

Jabra Elite 5 Titanium Black, aktif gürültü önleme özelliğiyle müzik dinlerken arka plandan gelebilecek tüm sesleri filtreler.

Altı adet mikrofonla hazırlanan arama teknolojisi sayesinde telefon görüşmeleriniz sırasında rüzgâr gürültüsünü en aza indirir ve size rahat iletişim avantajı sunar.

Kablosuz şarj özelliğine sahip özel kutusuyla kullanıcılarına 28 saate kadar hızlı şarj imkânı verir.

Bataryası tamamen doldurulduğunda müzik keyfini 7 saate kadar kesintisiz olarak sürdürür.

Bluetooth Multipoint bağlantısıyla ürünü aynı anda iki farklı cihazla rahatlıkla eşleştirebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Bir kullanıcı "Kulaklık ses kalitesi gerçekten güzel, bas olsun tiz olsun memnun kaldım. Kulak içi olmasına rağmen mikrofonu da gayet tatmin ediyor. Kulağımdan çıkardığım an durması gibi tatlı özelliklere sahip(iPhone kullanıcısıyım). Ürünü elinize aldığınızda kalite hissiyatını veriyor size. Şarj konusunda da kesinlikle üzmüyor." yorumunda bulunarak üründen ne kadar memnun kaldığını belirtiyor.

Başka bir kullanıcı "Uzun araştırmalarım sonunda beklenti önceliklerimi göz önünde bulundurarak satın aldım. Ürünün materyalleri, ses kalitesi ve uygulamasında kullanılan özellikleri tek kelime ile süper. Anc ve hearthrough performansı harika. Mikrofon ses kalitesi net ve karşı taraf kulaklık ile konuştuğunuzu anlamıyor. Bu fiyat bandında tam bir f/p ürünü diyebilirim. Kesinlikle tavsiye edilir." yorumuyla ürünü tavsiye ettiğini belirtiyor.

3. Hem kulak sağlığınızı hem bütçenizi koruyun: Huawei FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık

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Hi-Res Audio Wireless sertifikası bulunan Huawei FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık, daha geniş bir frekans aralığına sahip.

HD yüksek ses kalitesi ve Full-Link ses özelliği, kullanıcılara kusursuz dinleme deneyimi sunar.

Ürünü hem Android hem iOS işletim sistemine sahip cihazlarla kullanabilirsiniz.

Kulaklıkları şarj kutusuyla kullanıldığınız zaman 28 saate kadar oynatma süresinin keyfini sürebilirsiniz.

Üç farklı boyutta hazırlanan cilt dostu silikon kulak tıkacı sayesinde kulağınızı ağrıtmaz ve rahat kullanılır.

Kulaklığı aynı anda iki farklı cihaza bağlayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Ürünü satın alan bir kullanıcı, "Ürünü 15 gündür kullanıyorum, benim için kulak içi uyumu çok güzel, ses kalitesi çok güzel, kullanım kolaylığı çok güzel, dış sesleri kesmesi çok güzel, kısacası almaya değer." yorumuyla memnuniyetini dile getiriyor.

Ürünü kullanan bir başka kullanıcıysa "Sesi son seviyeye çıkardığınızda bile seste bozulma olmuyor. Basları ciddi anlamda iyi. Kulaktan bir kere bile düşme hissiyatı vermedi. Şarkıyı ileri alma veya ses seviyesini yükseltme vb. durumlara gayet hızlı tepki veriyor." yorumunu yapıyor.

4. Tam bir fiyat performans ürünü: PHILIPS Truewireless Kulaklık

PHILIPS Truewireless Kulaklık, yüksek ses kalitesiyle keyifli bir dinleme deneyimi sunar.

10 metreye kadar menzilde bulunan tüm akıllı cihazlarınıza Bluetooth aracılığıyla bağlanabilir.

Şarj ettikten sonra kulaklığı tek olarak altı saat boyunca, ek şarj kutusuyla ise 12 saate kadar kullanabilirsiniz.

Küçük, orta ve büyük boyutlardaki kaliteli, yumuşak silikon kapaklar sayesinde modeli kulağınızda acı hissi olmadan uzun süre takabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Kulaklıktan memnun olduğunu belirten bir kullanıcı "Gerçekten mükemmel, iki ay kullandım ve sorun yaşamadım. Pili ortalama bir hafta kadar dayanıyor. Kulaklıkla antrenman yapıyorum ve kulaktan düşme hissi vermiyor. Her kuruşuna değdi." yorumunu yapıyor.

Ürünü severek kullandığını belirten başkabir kullanıcı, "Piyasadaki birçok seçenek arasından Phillips ürününü tercih ettim çünkü markanın kalitesine inanıyorum. İhtiyaçlarımı karşılayacak bir ürün istedim ve özellikle pil ömründen çok memnunum. Tavsiye ederim." yorumunda bulunuyor.

5. Aynı anda müzik dinleyip ortam seslerini duyabilmeniz için: Sony LinkBuds Tamamen Kablosuz Kulaklık

Sony LinkBuds Tamamen Kablosuz Kulaklık'ın geliştirilen yeni Sony halka şeklindeki tasarımı sayesinde net ve şeffaf ortam sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dışarıda telefon görüşmelerinizi yaparken veya müzik dinlerken dış dünyayla ilişkiniz tamamen kesilmez. Arkadan sizi rahatsız etmeyecek şekilde dışarıdaki sesleri duyabilir ve bu sayede güvenli bir yürüyüş gerçekleştirebilirsiniz.

Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanılabilir.

Mikrofonu olduğu için telefon görüşmelerinizi ve müzik keyfinizi yüksek ses kalitesiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Su geçirmez özelliğiyle kulakları yağmurlu günlerde de kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Ürünün farklılığına hayran kalan bir kullanıcı, "Ürün farklılığıyla dikkat çekici. Delikli bir yapı başka bir kulaklıkta daha önce görülmemiş bir teknoloji. Özellikle ofis ortamında çalışanlar için hem müzik dinleyip hem biri size seslendiğinde onları duyabilirsiniz. Kapalı bir kulaklık olmadığı için yüksek bas alamayacağınızı söylemeliyim. Ancak Sony teknolojisi ile profesyonele yakın bir ses duyuyorsunuz." yorumunu yapıyor.

Bir başka kullanıcı ise "Kulaklıklarda en çok sinirimi bozan durum taktığımız anda dışarıyla tüm bağımızın kopuyor oluşuydu. Neyse ki Sony bu konuya da el attı ve hayatımın kulaklığını üretti." yorumuyla ürünü severek kullandığını ifade ediyor.

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