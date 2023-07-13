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Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta kısa süreliğine indirimde

12.07.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime Day kampanyası kapsamında stilinizi tamamlayacak Calvin Klein çanta için harika bir fırsat sizi bekliyor! Bu özel indirimi kaçırmadan hemen size en yakışan çantaya sahip olabilirsiniz. En son moda trendlerini takip edenler için ideal olan bu çantalar herkesin beğenisini kazanıyor. Hem günlük yaşamın koşturmacası içinde hem de özel davetlerde stilinizi yansıtan bir parça olmasını isterseniz Prime üyelerine özel 11-17 Temmuz Amazon Prime Day indirimlerini değerlendirmenin tam zamanı!

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta kısa süreliğine indirimde

Amazon Prime Day kampanyası başladı ve Calvin Klein çanta tutkunlarının kalbini çalacak bir fırsat sunuyor! Eşsiz tasarımları ve üstün kalitesi ile Calvin Klein çantaları, stil sahibi kadınları hedefleyen bu özel indirimlerle çok daha cazip bir hale geliyor. Sadece Prime üyelerine sunulan bu kampanya ile en sevdiğiniz Calvin Klein çanta modellerine inanılmaz bir indirimle sahip olabilirsiniz. Stilinizi tamamlayacak, şıklığınızı yansıtacak ve pratik kullanımıyla hayatınızı kolaylaştıracak bu çantalar için zamanı geldi, Prime Day'in sunduğu avantajları kaçırmayın!

Calvin Klein Sculpted Ew Flap Xbody Mono

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Ürün özellikleri

  • Malzeme: Çanta, dayanıklı ve şık bir suni deriden yapılmıştır.

  • Tasarım: üstünde klasik bir flap kapağı bulunan dikdörtgen bir şekle sahiptir. Minimalist, şık ve zarif bir görünüm sunar.

  • Boyutlar: 24 cm genişlik, 15 cm yükseklik ve 6 cm derinlik ölçülerine sahiptir. Orta boy bir çantadır.

  • İç bölmeler: Çantanın içinde bir ana bölme ve yan fermuarlı bir cep bulunur. Bu sayede eşyalarınızı düzenli tutabilirsiniz.

  • Askı: Uzunluğu ayarlanabilir olan zincir ve deri karışımı bir omuz askısına sahiptir. Kolayca kullanılabilir ve kişisel tercihe göre ayarlayabilirsiniz.

  • Logo: Çantanın ön tarafında metal bir Calvin Klein logosu bulunur, markayı temsil eder.

Bu çanta, günlük kullanım için idealdir. Şık ve sade tasarımıyla herhangi bir kıyafetle uyum sağlar ve hem gündüz hem de gece kullanılabilir. Ayrıca çevre dostu bir malzeme olan suni deriden yapılmış olması çantanın kaliteli ve dayanıklı olmasını sağlar.

Ürünü İncele

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Bu ürün de Calvin Klein sevenlerin gözdelerinden ve Prime Day kampanyası dahilinde indirimde;

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Ürün özellikleri

  • Minimalist bir tasarıma sahip olan çanta, şık ve modern bir görünüme sahiptir. Kutu şeklindeki yapısıyla dikkat çeker.

  • Yüksek kaliteli suni deri malzemeden üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

  • Çanta, yaklaşık olarak 23 cm genişlik, 20 cm yükseklik ve 7 cm derinlik ölçülerine sahiptir. Bu boyutlar günlük kullanıma uygun bir büyüklüktedir.

  • Çantanın içinde birden fazla bölme bulunur. Ana gövde bölmesinin yanı sıra fermuarlı iç cebi ve açık iç cepleri vardır. Bu sayede eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamak daha kolay olur.

  • Üst kısmında bir tutma sapı bulunur ve ayrıca ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askısı ile omuzda veya çapraz olarak taşınabilir.

  • Çanta, ön kapağının altında Calvin Klein logosu ile süslenmiştir ve bu detay çantanın marka kimliğini ortaya koyar.
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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