Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

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Ürünü İncele
Ürünü İncele
Ürünü İncele
Ürünü İncele
Ürünü İncele
Erkekler için üretilen bu spor sweatshirt, 1/4-zip yaka tasarımına sahiptir. Ürünün içindeki kumaş, teri emerek vücutta nem oluşumunu önlemeye yardımcı olan nem yönetimli bir teknolojiye sahip. Bu sayede spor yaparken veya egzersiz yaparken vücudunuzun kuru kalmasını sağlar. Ayrıca sweatshirtün malzemesi hafif ve esnektir, böylece spor yaparken hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz. Sweatshirt aynı zamanda Adidas'ın ikonik üç çizgili logosunu taşır ve modern bir görünüm sunar.Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Güzel, orijinal."
Hava yağışlı mı? Sorun değil. Esnek ve dayanıklı naylon sık dokuma kumaştan üretilen bu çanta, su tutmaz yüzeyi ile eşyalarını kuru tutar. Dolgulu dizüstü bilgisayar bölmesi ile günlük kullanım için idealdir. Model, havadar file arka paneli ile ferah hissetmenizi sağlar. Geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlanan ve en az %60 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu ürün, plastik atıklara son vermeye yönelik çözümlerimizden sadece birini temsil ediyor. Ürünün boyutları 21 cm x 33 cm x 46 cm olup hacmi 24 litredir.Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Gece aldım ve sabahına geldi, oldukça kullanışlı ve uygun fiyatlı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün gayet kullanışlı ve geniş. Hem spor kıyafetleri hem günlük kıyafetlerimi aynı anda koyabiliyorum. Ayakkabı bölümünün ayrı olması çok rahat."
Kullanıcılar ne diyor?
"Rengi dokusu muhteşem. Bayıldım, tek şikayetim şapka ikiye katlanıp pakete konması iz yapmış kırılabilirdi. Biraz özen diyorum. Amazon bir tanesin. Çok teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Şık ve rahat. Uygun numarasını aldığınız zaman ayağı iyi sarıyor. Kalıpları küçük, normal ayakkabı numarasından en az bir numara büyük alınmasını tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Rengi, dokusu çok iyi. Puma kalitesi."
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