Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

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Kullanıcılardan tam not alan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

1. Adidas M FI WV 1/4-Zip Sweatshirt Erkek

Erkekler için üretilen bu spor sweatshirt, 1/4-zip yaka tasarımına sahiptir. Ürünün içindeki kumaş, teri emerek vücutta nem oluşumunu önlemeye yardımcı olan nem yönetimli bir teknolojiye sahip. Bu sayede spor yaparken veya egzersiz yaparken vücudunuzun kuru kalmasını sağlar. Ayrıca sweatshirtün malzemesi hafif ve esnektir, böylece spor yaparken hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz. Sweatshirt aynı zamanda Adidas'ın ikonik üç çizgili logosunu taşır ve modern bir görünüm sunar.

2. Adidas PUREMOTION Kadın Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel, orijinal."

"Hafif, rahat, yürürken yastıklaması çok iyi."

3. Adidas 4Cmte Bp 3 Unisex Yetişkin Black Ns X-City Sırt Çantası

Hava yağışlı mı? Sorun değil. Esnek ve dayanıklı naylon sık dokuma kumaştan üretilen bu çanta, su tutmaz yüzeyi ile eşyalarını kuru tutar. Dolgulu dizüstü bilgisayar bölmesi ile günlük kullanım için idealdir. Model, havadar file arka paneli ile ferah hissetmenizi sağlar. Geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlanan ve en az %60 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu ürün, plastik atıklara son vermeye yönelik çözümlerimizden sadece birini temsil ediyor. Ürünün boyutları 21 cm x 33 cm x 46 cm olup hacmi 24 litredir.

4. PUMA Phase Cüzdan

Kullanıcılar ne diyor?

"Gece aldım ve sabahına geldi, oldukça kullanışlı ve uygun fiyatlı."

"Ürün gösterildiği gibiydi. Uzun zamandır kullanıyorum, ayrıca öneriyorum."

5. Under Armour Spor Çantası Unisex

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gayet kullanışlı ve geniş. Hem spor kıyafetleri hem günlük kıyafetlerimi aynı anda koyabiliyorum. Ayakkabı bölümünün ayrı olması çok rahat."

"Hacmi ve tam olması gerektiği kadar. Cep sayısıyla gerçekten çok kullanışlı."

6. PUMA Essentails Koşu Şapkası

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi dokusu muhteşem. Bayıldım, tek şikayetim şapka ikiye katlanıp pakete konması iz yapmış kırılabilirdi. Biraz özen diyorum. Amazon bir tanesin. Çok teşekkürler."

"İnanılmaz hafif tam bir koşu, yürüyüş şapkası. Yıkanabilir olması ayrıca tercih sebebim oldu. Fiyat olarak çok uygun bir rakama aldım. Renk seçimine göre kadın erkek rahatlıkla kullanılabilir. Daha önce pahalı şapkalar kullanıyordum ancak hem ter, hem güneş şapkalarda renk farkı olmasına neden oluyordu. Tercih meselesi tabi ama güneşe ve tere dayanabilecek ne renk, ne kumaş var. Alın, aldırın."

7. Adidas Kadın Fluidflow 2.0 Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Şık ve rahat. Uygun numarasını aldığınız zaman ayağı iyi sarıyor. Kalıpları küçük, normal ayakkabı numarasından en az bir numara büyük alınmasını tavsiye ederim."

"Uzun zamandır bu ayakkabıda gözüm vardı ve Amazon Kasım Fırsatları kampanyasında indirimli olarak aldım. Yorumlarda kalıp dar denildiği için kendi numaramdan yarım numara büyük aldım ve iyi oldu."

8. Puma Buzz Backpack Unisex Yetişkin Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi, dokusu çok iyi. Puma kalitesi."

"Geniş hacimli, güzel çanta."

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