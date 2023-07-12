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Güneş kreminden losyonlara Prime Day indirimlerinden alabileceğiniz ürünler

12.07.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarını daha sağlıklı ve ışıl ışıl bir ciltle geçirmek istiyorsanız size harika bir önerimiz var: Aylardır beklenen Amazon Prime Day indirimleri başladı! 17 Temmuz'a kadar sürecek bu muhteşem indirim günlerinden alabileceğiniz güneş kreminden losyona, cilt serumundan deodoranta kadar bu yaz ihtiyacınız olacak ürünleri özel fiyatlarıyla sizler için bir arada topladık. Öyleyse gelin, başlayalım.

Güneş kreminden losyonlara Prime Day indirimlerinden alabileceğiniz ürünler

Amazon’un Prime üyelerine özel her yıl "Prime Day" adıyla başlattığı büyük alışveriş tufanına hazır mısınız? İhtiyacınız olan cilt bakım ürünlerini satın almak için Prime Day günlerini beklediyseniz şimdi tam zamanı! Avantajlı fiyatları ve geniş ürün skalasıyla bu kampanya sizler için hayat kurtarıcı olacak. Şimdiden keyifli alışverişler!

Amazon Prime üyesi olmak ve Prime Day indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayabilir, bütçe dostu alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

1. Ciltteki kiri derinlemesine temizleyen: Vichy Normaderm Phytosolution Arındıcı Yüz Temizleme Jeli

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Cilt bakımı söz konusu olduğunda cildinize hangi ürünün iyi geleceği hakkında kararsızsanız Vichy Normaderm Phytosolution Arındıcı Yüz Temizleme Jeli‘ne bir şans verebilirsiniz. 400 mililitre boyuyla elinizi aylarca başka bir temizleme jeline götürmeyecek ürün, bitkisel kaynaklı içeriği sayesinde ciltteki sebumu dengeleyerek parlamayı önler. Özellikle yaz günlerinde bol bol cilde sürülen ve temizlemesi bir hayli zor olan güneş kremlerini derinlemesine ciltten arındırır.

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2. Sıcak günlerin kurtarıcısı: Rexona Invisible Black White Kadın Anti-Perspirant Sprey Deodorant

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Yaz günlerinde en temel ihtiyaç hâline gelen deodorantlar sıcak havaların kahramanı. Terleme ve kötü kokuyu anında yok eden Rexona Invisible Black White Kadın Anti-Perspirant Sprey Deodorant, size 48 saate kadar gönül rahatlığı ile hareket edebilme özgürlüğü tanır. Ter hissini ve kokuyu engellemek için kuruluk sağlar. Ferah kokusuyla ön plana çıkan ürünü bu büyük alışveriş günlerinde mutlaka sepetinize eklemelisiniz.

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3. Kuruyan dudakların kurtarıcısı: Bioderma Atoderm Lip Stick

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Sıcak günlerin neden olduğu kuru dudaklarınızı en iyi şekilde nasıl nemlendireceğinizi bilmiyorsanız sizleri Bioderma Atoderm Lip Stick ile tanıştıralım. Kuru ve hassas dudaklar için stick forma sahip ürün hem dudaklarınızı korur hem nemlendirir. 2’si 1 arada bakım sunan nemlendirici, hassas dudakları etkili formülüyle hızlıca onarır. Ürünü ister güneşlenirken ister rujunuzu uygulamadan önce uygulayabilirsiniz.

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4. Kore'den gelen koruma: Mizon Cicaluronic Non Nano Sunblock SPF50+ PA+++ - Cicaluronic Güneş Kremi

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Yaz aylarının bir numaralı cilt kurtarıcılarından olan güneş kremleri popüler ürünler arasında yer alıyor. Mizon Cicaluronic Non Nano Sunblock SPF50+ PA+++ - Cicaluronic Güneş Kremi, yaz kış fark etmeden cildinizi güneş ışınlarına, yaşlanmaya ve dış etkenlere karşı korur. Centella asiatica ve 5 farklı Hyalüronik asidi içeriğinde bulunan krem, 50 SPF güneş koruma faktörüyle cildinizde bariyer görevi görür ve tahriş olmuş ciltleri hızlıca yatıştırır.

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5. 72 saate kadar neme doymuş bir cilt için: Lumene Oxygen Recovery 72h Hydra Gel Nemlendirici Oksijen Maskesi

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Lumene Oxygen Recovery 72h Hydra Gel Nemlendirici Oksijen Maskesi, içeriğindeki İskandinav meyvelerindeki pre-retinol bileşiği çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. Cilt tonunu eşitleyerek cilt bariyerini iyileştirmeye yardımcı olur. Formülündeki Kekreyemiş özü cildin elastikiyetini kaybetmesini engeller. Böylelikle daha pürüzsüz, sıkı ve parlak bir cilt sizi karşılar. Bol bol güneşlenmekten susuz kalmış ciltler için 72 saat kesintisiz nemlendirme sağlar.

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6. 2’si 1 arada: Nivea Koruma Nemlendirici Spf50+ 200Ml + Nivea Karoten Güneş Yağı

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Nivea Koruma Nemlendirici Spf50+ 200Ml + Nivea Karoten Güneş Yağı yaz tatillerinin en aranan iki ürünü. 50 SPF güneş koruma spreyi UVA & UVB’ye karşı ultra koruma sağlar. Hızlıca emilerek cilt üzerinde beyazlık bırakmaz. Güneş ışınlarının neden olduğu kurumaya karşı 48 saate kadar nemlendirme sunar. Yoğun bronzluk veren sprey ise cildinize altın renginde bronzluk sağlar. İpeksi bir his bırakan sprey formülündeki Karoten özü, e vitamini ve nemlendirici yağ kompleksiyle cildi besler.

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7. Kuru ve sertleşmiş ayaklar: CeraVe Yenileyen Ayak Kremi

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

Düzenli şekilde nemlendirmediğiniz ayaklarınız kendisini dış etkenlere karşı kendini koruyamaz. CeraVe Yenileyen Ayak Kremi içeriğinde cilt için gerekli seramidler, salisilik asit ve amonyum laktat ile cildi ölü deriden arındırır. Cildi yumuşatırken hasar gören cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı olur. Parfüm içermeyen formülüyle hassas ciltlerin kullanımına uygun bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

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8. Cildiniz için vazgeçilmez: The Purest Solutions Bariyer Güçlendirici ve Yatıştırıcı B Vitamini Cilt Bakım Serumu

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

The Purest Solutions Bariyer Güçlendirici ve Yatıştırıcı B Vitamini Cilt Bakım Serumu; hasar gören cilt bariyerini onarmak, renk tonu eşitsizliğini ve kızarıklıkları gidermek için harika seçeneklerden biri. Formülündeki Niacinamide ciltteki yağı dengeleme ve cildin yenilenmesi için en etkili içeriklerden biri. Ferulik asit ise ince çizgi, kırışıklık, renk eşitsizliği ve hasarlı cilt hücrelerine karşı savaş açar. B5 vitamini olan pantenol ise cildin neme doymasına yardımcı olur.

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9. Cildinizin nem ihtiyacını karşılayan: Institut Esthederm Cellular Water Mist Hücresel Su

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

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Institut Esthederm Cellular Water Mist Hücresel Su; içeriğinde bulundurduğu Hyalüronik asit ile cildi nemlendiren, canlandıran aynı zamanda makyajınızı da sabitleyen en etkili cilt bakım ürünlerinden biri. Sıcak yaz aylarında neme bolca ihtiyaç duyan cildinizi nemlendirir. Serum kadar etkili bu ürün kendisinden önce kullanılan bakım ürünlerinin verimliliğini artırır ve erken yaşlanmanın neden olduğu cilt kusurlarıyla savaşır.

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10. Cilt bariyerinizi toparlamanın tam zamanı: La Roche-Posay Effaclar Duo(+) Cilt Kusurlarına Ve Akne Lekelerine Karşı Bakım Kremi

Güneş kreminden losyonlara bu yaz yüz ve cilt bakımı için Amazon indirimlerinden alabileceğiniz çeşitli ürünler

La Roche-Posay Effaclar Duo(+) Cilt Kusurlarına Ve Akne Lekelerine Karşı Bakım Kremi, %14 oranındaki Prime’a özel indirimiyle kesinlikle alınması gereken cilt bakım ürünlerinden biri. Yağlı his bırakmadan cildi matlaştıran krem, mükemmel bir makyaj bazı özelliği de taşıyor. Cilt kusurlarını gidermeye ve hasar gören cilt bariyerini iyileştirmeyi hedefleyen ürün, dermatolojik testlerden geçen formülüyle hassas, yağlı, akneli ve karma ciltler için birebir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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