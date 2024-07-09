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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu o yorumlara daha fazla dayanamadı! Savcılığa koştu

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu o yorumlara daha fazla dayanamadı! Savcılığa koştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 15:01
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu son dönemde kendisine yapılan çirkin yorumlara daha fazla dayanamadı. Ünlü oyuncunun ajansı nitelikli hakaretler ve iftiralar için Savcılığa başvuru yapıldığını duyurdu.

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu o yorumlara daha fazla dayanamadı! Savcılığa koştu

MYNET- Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu son dönemde rol aldığı reklam filmleriyle de dikkat çekiyor.

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KÖTÜ YORUMLARA DAYANAMADI

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu kendisine yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamadı.

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Afra Saraçoğlu'nun ajansı güzel oyuncunun nitelikli hakaretler ve iftiralar için harekete geçtiğini duyurdu.

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AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü ismin ajansı tarafından yapılan açıklamada; 'Afra Saraçoğlu ile alakalı son dönemde giderek artan kin ve nefret söylemleri, nitelikli hakaretler ve iftiralar yakından takip edilmektedir. Tespit edilen hesaplar ile alakalı Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli müracaatlar yapılmış olup, bu organize kötülük ile alakalı süreçler tarafımızdan titizlikle takip edilecektir' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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