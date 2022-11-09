Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer acı dolu hayat öyküsüyle herkesi şaşırttı! Meğer neler çekmiş...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını'yla ekrana dönen Şerif Sezer, az bilinen hayat hikayesiyle sevenlerini üzdü.

İKİZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ

Aslen Bursalı olan Şerif Sezer, zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya geldi. İkiz kız kardeşini difteri hastalığı nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, acı dolu bir çocukluk geçirdi.

ANNESİZ BÜYÜDÜ

Henüz 8 yaşındayken anne ve babasının boşanmasına şahit olan Şerif Sezer, babasıyla birlikte yaşamak zorunda kaldı. Anne özlemiyle yıllarca yanıp tutuşan Sezer, babasından korktuğu için Ankara'ya yerleşen annesini görmeye cesaret edemedi.

OKUMAK İÇİN EVDEN KAÇTI

Ergenlik çağına geldiğinde okula gönderilmeyen Şerif Sezer, amcasının zoruyla dikiş nakış kursuna kaydedildi. Uygun bir talip bulunduğunda evlendirileceğini duyan ünlü oyuncu, çareyi evden kaçmakta buldu. Ankara'daki annesiyle irtibat kuran Şerif Sezer, nüfus kağıdını da alıp sırra kadem bastı. Babasına bir telgraf çeken Şerif Sezer, artık Bursa'ya dönmeyeceğini ve okumak istediğini anlattı.

Kız Enstitüsüne kaydolan usta oyuncu, derslerdeki başarısı nedeniyle kısa sürede sınıf atladı. Lise yıllarında konservatuvar öğrencilerinin tiyatro oyununu izlemeye giden Şerif Sezer'in içine sanat aşkı bir kor gibi düştü. Ailesi, kızlarının oyuncu olmak istediğini öğrenince bu durumdan hiç memnun kalmadı. Ancak Şerif Sezer bütün baskılara rağmen Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı.

GURBETE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Tiyatro eğitimi gördüğü yıllarda Siyasal Bilimler Fakültesi'nden bir gençle evlenen Şerif Sezer, eşinin işleri dolayısıyla Paris'e taşınmak zorunda kaldı. Burada geçinebilmek için çocuk bakıcılığı, terzilik ve fotomodellik gibi pek çok iş yaptı. Fakat gurbete daha fazla dayanamayan Sezer, boşanma kararı aldıktan sonra bir arkadaşının otomobiliyle Türkiye'ye geri döndü.

OTELDE GARSONLUK YAPTI

Birkaç yıl sonra felsefeci Azmi Arna ile evlenen Şerif Sezer, İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda boş yer olmadığı için ünlü bir otelde garsonluk yaptı. 4 yıl sonra tiyatroya geri dönme fırsatı bulan usta oyuncu; Hakkari'de Bir Mevsim, Yol, Av Zamanı gibi projelerde yer alarak büyük bir çıkış yakaladı.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterini canlandıran yıldızın, Azmi Arna ile olan evliliğinden bir kızı var.

Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna; Sakarya Fırat, Yıldız Masalı ve Gülpare gibi yapımlarda rol almıştı.



