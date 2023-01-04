MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın İfakat’ının eski hali çok şaşırttı! Efsane dizide de rol almış

Yalı Çapkını’nın İfakat’ının eski hali çok şaşırttı! Efsane dizide de rol almış

04.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu yıllara meydan okuyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Santıcıoğlu dizide Emre Altuğ’un hayat verdiği Orhan karakteri ile yasak bir aşk yaşıyor. Başarılı oyuncunun yayınlandığı döneme damga vuran birçok projede yer aldığı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ının eski hali çok şaşırttı! Efsane dizide de rol almış

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülçin Santırcıoğlu İfakat karakterine hayat veriyor. Orhan ile yaşadığı yasak aşk sahneleri ile sık sık çok konuşulan İfakat’a hayat veren Santırcıoğlu daha önce Elveda Rumeli dizisinde de rol almış.

ifakat

Gülçin Santırcıoğlu Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in 'Beyaz kızı' Hatice'yi canlandırıyordu.

elveda-rumeli

Yayınlandığı döneme damga vuran Elveda Rumeli oyuncuları arasında Erdal Özyağcılar, Eran Saban, Tolgahan Sayışman, Filiz Ahmet gibi isimler de yer alıyordu.
son

Güzel oyuncunun rol aldığı diziler arasında Kara Ekmek, Osmanlı Tokadı, Gülpare, Bir Çocuk Sevdim, Nefes Nefese ve Diriliş Ertuğrul da bulunuyor.
gson

1977 yılında dünyaya gelen Santırcıoğlu İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim almıştır.

g1

Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yapmıştır. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanmıştır.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü bambaşka biri oldu! Bu halini unutunEkmek Teknesi'nin 'Ölü'sü bambaşka biri oldu! Bu halini unutun
'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...
Kızının üzerine kapak düştü, dava açtı! Bakın ne kadar kazandıKızının üzerine kapak düştü, dava açtı! Bakın ne kadar kazandı
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.