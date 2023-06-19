Yalı Çapkını'nın Pelin'i transparan elbisesiyle nefes kesti! Dekolteli pozu dikkat çekti

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

27 yaşındaki ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Melisa Aslı Pamuk ve Beril Pozam da yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Buçe Buse Kahraman’ın pozlarına takipçileri "Çok güzelsin", "Prenses", "Gülüşün bana oksijen", "Çok güzel olmuşsun" yorumlarında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan ünlü isim, 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.

Instagram hesabında 882 bin takipçisi bulunan ünlü isim aha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte rol almıştı.



