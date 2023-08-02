Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman aşka geldi! Sevgilisi ile ilk pozunu paylaştı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman gündemden düşmüyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla olay oldu. Şu sıralar tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu aşka geldi. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle pozunu paylaşan Buçe Buse Kahraman'ın son gönderisi yoğun ilgi gördü.

Dizide hayat verdiği Pelo karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman aşka geldi. Instagram sayfası üzerinden sevgilisi ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı. Sevgilisini etiketlemeyen güzel oyunun sevgilisinin kim olduğu merak edildi.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman, son dönemde izleyicilerinden yoğun tepki almaya başladı. Bu durum Kahraman'ın 'torpilli' olduğu ve dizide Seyran'ın yerini alacağı iddialarına kadar ilerleyince ünlü ismin menajeri Cem Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli oyuncumuz Buçe Buse Kahraman’la ilgili uzun zamandan beri süregelen karalama ve linç kampanyasıyla alakalı ilk defa bir açıklama yapma gereği hissediyorum. Linç edilmeye çalışılan oyuncu “sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan” gencecik bir kadın… Linç etmeye çalışan kişilerin, öncelikle Buçe Buse Kahraman’ın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olduğunu biliyorlar mı? Çok geriye gitmeyeceğim, bir önceki kadrosunda bulunduğu dizinin ne olduğunu biliyorlar mı?

O yapımda hangi yönetmenlerle çalıştığını biliyorlar mı? Madem ben menajeri Cem Tatlıtuğ olarak ahbap-çavuş ilişkileriyle onu işe verebiliyorsam demek ki bir önceki işimiz olan 'Ben Gri' ve Türkiye’nin en iyi beş yönetmeni arasında gösterilen Taylan Biraderler’in dünyaca ünlü dijital bir platformda çekilen kaliteli ve güzel bir iş olarak belirtilen 'Ben Gri'ye de oyuncumuz ahbap-çavuş ilişkisiyle mi aldılar? Bu yapılanlar, ülkenin yetiştirmiş olduğu saygın, kaliteli ve düzgün işini icra eden bir yönetmen ekibine de hakaret sayılmaz mı?

Yine aynı şirketin daha sonra Star TV’de yayınladığı 'Yalı Çapkını' oyuncu kadrosu belirlenirken; cast yapan, çalışan, emek harcayan yönetmen ve reji ekibi de aynı hakarete maruz kalmıyorlar mı? Bugüne kadar Twitter, Instagram gibi sosyal platformlardaki çirkin linçlere çok fazla kafa yormamaya, üzülmemeye çalıştık.

İnsan haklarına aykırı, bolca suç içeriği taşıyan binlerce mesajı yazanların 18 yaşından küçük olduklarını var saymıştık. Ancak gördük ki durum çok vahim… Kendisini 'Yalı Çapkını' fanı olarak tanıtan yaşları 40 yaş ve 40 yaş üstü olanlar da bu çirkinliğin içinde… Ancak bundan sonra sürekli 'metres!' yakıştırmasının yapılması, 'torpilli' gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.



