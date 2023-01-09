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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu o diziyi elinin tersiyle itti! Duyan hayret etti

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu o diziyi elinin tersiyle itti! Duyan hayret etti

09.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun 5 diziyi birden reddettiğini duyanlar şaştı kaldı. Meğer Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nda rol almadan önce teklife boğulmuş.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu o diziyi elinin tersiyle itti! Duyan hayret etti

İlker Kaleli ve Mert Ramazan Demir ile rol aldığı Öğretmen dizisinden sonra 2 yıl boyunca televizyon ekranlarında görünmeyen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katılmadan önce birçok dizi projesini reddettiği ortaya çıktı.

İkinci Şans dizisiyle başladığı oyunculuk macerasını Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle taçlandıran Afra Saraçoğlu, Öğretmen dizisinin final yapmasından sonra ekranlara küsmüştü.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın hangi diziyi elinin tersiyle itti

Bir süre tiyatro ile ilgilenen güzel oyuncunun televizyona dönüşü oldukça görkemli oldu. Saraçoğlu, şimdilerde cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolde yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın hangi diziyi elinin tersiyle itti

KAPISINA GELEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Afra Saraçoğlu, meğer daha önce ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinden gelen teklifi reddetmiş. Genç yıldız, yine bir ATV dizisi olan ve başrolünde Seray Kaya'nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisini de kesin bir dille istememiş.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın hangi diziyi elinin tersiyle itti

Geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi için de başrole Afra Saraçoğlu düşünülmüş ancak Saraçoğlu, bu projeye sıcak bakmamış. Saraçoğlu'nun teklifi geri çevirdiği projeler arasında Kusursuz Kiracı ve Seversin dizileri de bulunuyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın hangi diziyi elinin tersiyle itti

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın hangi diziyi elinin tersiyle itti


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