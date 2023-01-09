Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu o diziyi elinin tersiyle itti! Duyan hayret etti

İlker Kaleli ve Mert Ramazan Demir ile rol aldığı Öğretmen dizisinden sonra 2 yıl boyunca televizyon ekranlarında görünmeyen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katılmadan önce birçok dizi projesini reddettiği ortaya çıktı.

İkinci Şans dizisiyle başladığı oyunculuk macerasını Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle taçlandıran Afra Saraçoğlu, Öğretmen dizisinin final yapmasından sonra ekranlara küsmüştü.

Bir süre tiyatro ile ilgilenen güzel oyuncunun televizyona dönüşü oldukça görkemli oldu. Saraçoğlu, şimdilerde cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolde yer alıyor.

KAPISINA GELEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Afra Saraçoğlu, meğer daha önce ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinden gelen teklifi reddetmiş. Genç yıldız, yine bir ATV dizisi olan ve başrolünde Seray Kaya'nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisini de kesin bir dille istememiş.

Geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi için de başrole Afra Saraçoğlu düşünülmüş ancak Saraçoğlu, bu projeye sıcak bakmamış. Saraçoğlu'nun teklifi geri çevirdiği projeler arasında Kusursuz Kiracı ve Seversin dizileri de bulunuyor.



