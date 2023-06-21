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Yalı Çapkını’nın Suna’sı sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla büyüledi

21.06.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pozam, sere serpe uzanarak bikinili poz verdi.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla büyüledi

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine Beril Pozam hayat veriyor. Dizinin sevilen isimlerinden biri olan Suna’yı canlandıran Pozam tatil pozlarını paylaştı. Ünlü ismin bikinili pozu nefes kesti.

27 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Beril Pozam'ın pozlarını beğenenler arasında Öznur Serçeler ve Alina Boz da yer aldı.

beril-pozam-bikinili-poz-verdi

Güzel oyuncu paylaşımına "O nefesi takip et" notunu düştü.

beril-pozam-dekolte

Pozam'ın takipçileri "Güzelliğin halis mi", "Fiziğin çok güzel", "Dünyanın en güzel kızı" yorumlarında bulundu.

beril

Daha önce Akrep, Ada Masalı, Baba gibi projelerde boy gösteren Beril Pozam, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

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Ünlü ismin Instagram hesabında 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.

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beril-pozam-dekolteli-poz-verdi

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