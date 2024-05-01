Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu kapak kızı oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim dizideki rol arkaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla da gündemde.

Afra Saraçoğlu bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Bir dergi için kameralar karşına geçen Saraçoğlu kapak kızı oldu.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Afra Saraçoğlu'nun pozlarına; 'Büyüleyici güzelliğinle yine herkese nefes aldırdın', 'Çok çok çok iyi', 'Bütün fotoğraflar çok iyiydi', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.