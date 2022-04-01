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Yalın’a sahnede doğum günü sürprizi!

01.04.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, dün akşam görkemli sahne şovunu ve 27 kişilik dev bir orkestra ve sevenleriyle birlikte gerçekleştirdi! Ünlü şarkıcıya sahnede doğum günü sürprizi yapıldı.

Yalın’a sahnede doğum günü sürprizi!

2004 yılında çıkardığı “Ellerine Sağlık” albümünden günümüze kadar seslendirdiği kendine özgü aşk şarkıları, etkileyici sesi ve besteleri ile bugüne kadar muazzam bir dinleyici kitlesi yakalayan Yalın, görkemli sahne tasarımı ve Bigband orkestrasıyla hem kalbimizde iz bırakan “Unutulmaz Şarkılar”ı, hem de en sevilen şarkılarını seslendirdiği konser serisinin ikincisini dün gece hayranlarının yeniden yoğun ilgisi ile gerçekleştirdi.

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'ELLERİNE SAĞLIK' ŞARKISININ HİKAYESİ...

Hayranlarının en sevdiği şarkılardan biri olan “Ellerine Sağlık” şarkısıyla ilgili bir önceki konserde eğlenceli anısını paylaşan Yalın, şarkının bir başka eğlenceli hikayesini yine sevenleriyle paylaşmak istedi. Yalın “Geçen konser taksi hikayesini anlatmıştım bu şarkının biliyorsunuz. Bir de alışveriş merkezi hikayesi var bu şarkının. Alışveriş merkezinde kıyafet deniyorum bir gün, üstüm başım darmadağın işte benimle birlikte gelen arkadaşlarıma da soyunma kabininde kıyafetlerimi gösterirken bir hanımefendi oğlu ile birlikte benim bulunduğum kabinin önünden geçti. O günlerde de artık şarkı çıkmış, klibi filan yayınlanmış yani herkesin dilinde. Hanımefendi geçerken bir anda durdu, göz göze geldik, kısa bir süre emin olmak istedi ben miyim değil miyim diye. Bir anda oğluna beni işaret ederek ‘oğlum bak zalim abin!’ dedi.” şeklindeki eğlenceli anısıyla hayranlarını kahkaha krizine soktu. Ardından da şarkıyı söylemeye başladığında tüm seyirciler şarkıya eşlik etti.

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DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Dev orkestrasına eşlik eden vokalisti Elif Pıtırlı ile gerçekleştireceği “Küçük Bir Aşk Masalı” düeti öncesi sahneye sürprizden habersiz bir biçimde Elif Pıtırlı’yı davet eden Yalın, sahneye bir anda gelen doğum günü pastası ve orkestra arkadaşlarının çaldığı doğum günü melodileri eşliğindeki sürpriz kutlama sırasında şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Yalın “Çok teşekkür ediyorum. Biraz fazla şımartıyorsunuz beni. Böyle şeyler yapmayın ben ağlarım. Bir önceki doğum günümü pandemi dolayısıyla evde yalnız ve arkadaşlarımla çevrimiçi bir araya gelerek kutlamıştım. Benim için çok kıymetli bir an oldu. Bugün üflediğim beşinci pasta olabilir sanırım acısını çıkarmış olduk.” açıklamasını yaptı. Ardından patlayan konfetilerle birlikte tüm seyirciler şarkılara eşlik ederek konsere tam gaz devam ederken, hemen arkasından söylediği “Küçücüğüm” ve “Bir Bakmışsın” şarkılarıyla tüm seyirciler yerlerinden kalkarak coşkuyla dans etti.

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