Yalnız Kalpler ne zaman başlıyor? Yalnız Kalpler dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yalnız Kalpler dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Proje tasarımını Selim Erkul’un yaptığı, senaryosunu Eylem Akın’ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Cevriye Demir’in oturduğu yeni dizi hafta içi her gün yayınlanacak. Yalnız Kalpler dizisine dair tüm detayları sizler için derledik.

YALNIZ KALPLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fox Tv'nin yeni dizisi Yalnız Kalpler, 9 Ocak Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün saat 18.00’de izleyicisinin karşısına çıkacak.

YALNIZ KALPLER KONUSU NE?

Kapadokya’da geçirdikleri büyülü bir akşamdan sonra birbirlerinin izini kaybeden Ayda ve Teoman, üç yıl sonra Ankara’da yeniden karşılaşırlar ancak artık Ayda, Teoman’ın kuzeni Mehmet’le beraberdir. Annesinin baskıları altında ezilen Ayda ve ailesiyle aşkı arasında kalan Teoman için zorlu bir dönem başlayacaktır.

Kumru ise üvey annesi Fatma ve onun kızı Nazlı’nın hırslarına rağmen kardeşi Buse’ye iyi bir hayat sağlamaya çalışır. Nazlı için takıntı haline gelen şef Ozan’ın babaannesine bakmak için işe girmesi Kumru’nun hayatını beklemediği şekilde değiştirecektir.

YALNIZ KALPLER OYUNCULARI KİMLER?

İlk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosunda; Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur, Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses, Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar gibi isimler yer alıyor.

