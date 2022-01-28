Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimler? Yalnız Kurt dizisi konusu nedir?

Yalnız Kurt dizisinin Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış faili meçhul cinayetlere, siyasi olaylara, terör örgütlerine ve darbelere değineceği açıklanmıştı. Dizide Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi pek çok tanınmış isim yer alıyor. Peki Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yalnız Kurt dizisi başrolleri ve tanıtım metinleri şu şekilde:

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)



Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

Damla Colbay - Esra Türkmen



Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu



Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Diğer oyuncular ise şu şekilde:



Gökhan Soylu

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel

Murat Han

Deniz Evin

Yaprak Medine

YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Merakla takip edilen yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekmekte. Yalnız Kurt, ayrıca Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri de konu ediniyor.



