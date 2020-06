Magazinsel bir isim olan, sosyal medyada paylaştığı her fotoğraf ile olay olan, Can Bonomo ile çok konuşulan ilişkisi ve ayrılığı sonrasında şu an bir birlikteliği bulunmayan ünlü model Didem Soydan yalnızlıktan delirdi!

Bu sabah sosyal medyada 14 Şubat'a özel bir video paylaşımı yaptı.

Paylaşımında fonda arabesk müzik duyuyoruz. Bu şarkı eşliğinde çay içip, "Ben neden yalnızım?" diyerek sitemkar bakışlar attığı videonun üzerine küfürlü bir yazı yazarak sosyal medyaya sundu.





PARTNER Ozan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı