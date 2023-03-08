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Yalova'da yaşayan Umman ve Kenya uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu

08.03.2023 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yabancı uyruklu bir çiftin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Çilingirle eve giren ekipler, Umman ve Kenya uyruklu karı kocanın cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Yalova'da yaşayan Umman ve Kenya uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu

Yalova'daki olay İstanbul Caddesi Batıkan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3. katında yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi'nin (50) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu emniyete bildirdi.

İçeriden kilitlenen kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren ekipler, karı kocanın cansız bedenleriyle karşılaştı. Daha sonra evde savcı ve Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından çiftin cesetleri Yalova Devlet Hastanesi morguna otopsi için götürüldü.

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OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

İlk belirlemelere göre Ahmet AlBusaidi’nin kalp krizi geçirerek öldüğü, daha sonra da eşinin de kalp krizi geçirerek düştüğü ve kafasını yere vurduğu tahmin ediliyor. Polis, olayla ilgili tahkikatını sürdürürken çiftin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek. (AA-İHA)

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