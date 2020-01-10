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  4. Yalova'da okullar atık malzemelerde yetiştirilen çiçeklerle güzelleşiyor

Yalova'da okullar atık malzemelerde yetiştirilen çiçeklerle güzelleşiyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Yalova'da okullar atık malzemelerde yetiştirilen çiçeklerle güzelleşiyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl il genelinde uygulamaya alınan "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesi ile okullarda atık malzemelerle oluşturulan saksılarda çiçek yetiştiriliyor.

İlk olarak Akköy'de başlatılan daha sonra il geneline yayılan proje kapsamında kentteki okullarda atık malzemelerle güzel çiçek bahçeleri kuruluyor.

Proje kapsamında merkez Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri de aileleriyle birlikte atık malzemeleri dönüştürerek okulda özel alanlar oluşturdu.

Çocuklar, okul idaresi ve velilerin desteğiyle toplanan tahta limon kasalarını boyayıp içinde çiçek yetiştirmeye başlamanın heyecanını yaşadı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Kamer Özdemir, veli etkinliği kapsamında öğrencilerle kasa boyayıp çiçek ekti.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulla ilk kez tanışan öğrencilerin doğaya duyarlı ve bir canlının yetişmesine katkı sunacak şekilde yetişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Ali Tosun, "Bu noktada tüm okullarımızda bir sinerji oluştu. Hem okullarımız güzelleşiyor hem de çocuklarımız bir canlının yaşamına katkıda bulunmanın hazzını yaşıyor. Biz bu yaşlardaki çocuklarımızla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz. Velisi, öğretmeni, öğrencisiyle çiçek kenti Yalova'da okullar çiçek açmaya devam ediyor. Bundan sonra da diğer okullarımızda etkinliklerimiz devam edecek. Yalova'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir proje başlattık. Bu projeye diğer illerimizden de katılım çok yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah hep birlikte geleceğe çok daha yaşanılabilir bir Türkiye bırakma hedefindeyiz." diye konuştu.

Şehre denetimlerde bulunmak üzere geldiğini anlatan Bakanlık Maarif Müfettişi Özdemir ise etkinliğe katılmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, bunu gittiği tüm illerde örnek proje olarak anlatacağını söyledi.

Köydeki ana okulunda toprakla bir araya gelme ve çiçek yetiştirmenin mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler de limon kasalarından yaptıkları ve adını "tren" koydukları saksıları anlattı.

Daha sonra Çiftlikköy ilçesindeki 75. Yıl Namık Kemal Ortaokuluna geçen Tosun ve Özdemir, atıl durumdaki alanda Kaymakamlıkça hayata geçirilen projeleri inceledi.

Kaymakam Ömer Bilgin'in çalışmalar hakkında bilgi verdiği program, kütüphane ve tiyatro sınıfının açılış kurdelesinin kesilmesi ve gezilmesiyle son buldu.

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