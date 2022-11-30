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Yan eş anlamlısı nedir? Yanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime çeşitliliği ve eş anlamlı kelimeler bakımından oldukça zengin bir dildir. Eş anlamlı kelimeler bir cümle içerisinde anlamda bozulmaya yol açmadan birbiri yerine kullanılabilir. Aynı anlama gelen cümleler eş anlamlıları kullanılarak birçok farklı şekilde ifade edilebilir. Böylece kelime dağarcığı genişletilerek farklı kelime kullanımı arttırılabilir. Yan kelimesi de eş anlamlısı bulunan sözcüklerden biridir. Peki, yan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yan eş anlamlısı nedir? Yanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşma dilinde oldukça sık kullanılan kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Yan kelimesi sözlükte yakın olmak, yanaşmak ve herhangi bir şeyin arka, ön, alt ve üstü dışında kalan bölümüne verilen isim olarak geçer. Tarihi eski Türkçeye dayanan kelime gerek gerçek anlamı gerekse mecazi anlamıyla yazılı ve sözlü iletişimde sıklıkla kullanılır. Birden fazla alanda ve birden fazla anlamda kullanılan yan kelimesi eski dönemlerden beri kullanılan bir kelimedir.

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Yan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Özellikle yön belirtmede kullanılan yan kelimesi yerine kullanılabilen ve aynı anlama gelen birçok farklı eş anlamlı kelime vardır ve bu kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. Yanın eş anlamlısı kelimeler yazılış ve okunuş açısından farklı olsa da anlam olarak değişiklik göstermez. Yan kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Canip
  • Cephe
  • Cihet
  • Huzur
  • Kanat
  • Kat
  • Kenar
  • Semt
  • Taç
  • Taraf
  • Yüz
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Yanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri doğru bir şekilde kullanabilmek ve kullanımını pekiştirmek için örnek cümle kurulumu oldukça etkili bir yöntemdir. Örnek cümleler ile aynı anlama gelen farklı şekillerde nasıl kullanılabileceği öğrenebilir. Yan eş anlamlısı kelimeler ile örnek cümleler şu şekilde listelenebilir:

  • Nehir kenarında sıralanan evlerin manzarası görülmeye değerdi.
  • Okula bu taraftan gitmek daha kolay olacaktı.
  • Evin denize bakan cihetinde oturuyordu.
  • İstanbul’un her cephesi içinde ayrı güzellikler barındırıyordu.
  • Bahçe kanadında sıralanan ağaçlardan mis gibi çiçek kokusu yayılıyordu.
  • Olaya farklı canipten bakmak yeni ufuklar açıyordu gönlünde.
  • Duvar kenarında biriken taşları yavaş yavaş taşımaya başladı.
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