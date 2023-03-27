HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yan yana iki mahalle 3 dakika arayla iftar yapıyor! Nedeni ise...

Yan yana iki mahalle 3 dakika arayla iftar yapıyor! Nedeni ise...

27.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi ile Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi arasında sadece 50 metrelik bir dere bulunuyor. Derenin üzerinden yürüyerek il değiştirmek mümkünken, iki mahalle farklı ilçelere bağlı olduğu için 3 dakika arayla iftar açıyor.

Yan yana iki mahalle 3 dakika arayla iftar yapıyor! Nedeni ise...

Muğla ve Denizli illerinin tam ortasında kalan Muslugüme Mahallesi ve Çamoluk Mahallesi’nde oturan vatandaşlar aralarında sadece 50 metrelik dere olmasına rağmen derede bulunan köprüde adımla il değiştirebilirken, mahalleliler oruçlarını ise 3 dakikalık arayla açıyor.

1e72aada-9dad-42f2-9795-dbdc90bdf127

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi Muhtarı Ayhan Madan, "Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi arasında topraklarımız ortak bölgede kesişiyor. Denizli bölgesi ile Muğla bölgesi arasında iftar saatleri birimiz 3 dakika önce açıyor, birimiz 3 dakika sonra açıyor. Aramızda sadece 50 metrelik dere bulunuyor, derede bulunan köprüden bir adım ile Denizli bölgesindeyiz" dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Feci anlar saniye saniye kameradaDikkatsizliğin sonu kötü bitti! Feci anlar saniye saniye kamerada
Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerindeGörenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde
Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...
Anahtar Kelimeler:
iftar dere mahalle

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı

Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.