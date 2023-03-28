Yan yana nasıl yazılır? Yan yana ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yan yana kelimesi Türk dilinde iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları bir ikileme örneğidir. Bu ikilemede "yan" kelimesi "yana" ile bir araya gelerek daha güçlü bir anlam oluşturur. "Yan yana" ifadesi birbirine yakın veya bitişik duran şeyleri ya da kişileri ifade etmek için kullanılır. Yan yana kelimesinin doğru kullanımı Türk dilinin doğru kullanımı açısından değerlidir.

TDK'ye göre ikilemeler Türkçe'nin en yaygın sözcük yapılarından biridir ve iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları bu yapılar yazılı ve sözlü iletişimde sıklıkla kullanılır. Yan yana ikilemesi ise "yan" ve "yana" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir ikilemedir. Yan yana TDK yazım kılavuzunda doğru yazımı hakkında bilgi olan ikilemelerden biridir. İki kelimeyi birleştiren bağlaçların (ve, veya, ile, gibi) kullanımı zorunlu olmadığından yan yana ikilemesi arasında bir bağlaç kullanımına gerek yoktur. Dolayısıyla, "yan yana" ifadesi ayrı olarak yazılmalıdır.

Yan yana doğru yazılışı nasıldır?

Yan yana ayrı mı yazılır ve yan yana bitişik mi yazılır soruları bu ikilemenin doğru yazımını merak eden kişiler tarafından sıklıkla sorulan sorulardır. Yan yana kelimesinin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu tarafından "yan yana" olarak belirlenmiştir. İki kelime arasında bir bağlaç kullanımı zorunlu olmadığından, "yanyana" şeklinde birleştirilerek yazılmamalıdır.

Yan yana kelimesi genellikle fiziksel olarak birbirine yakın olan nesneleri veya kişileri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Binalar yan yana inşa edilmiş." veya "Arkadaşlar yan yana oturuyorlar." gibi cümlelerde, binaların veya arkadaşların birbirine yakın bir şekilde yer aldığı ifade edilir. Yan yana kelimesi, sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda mecazi anlamda da kullanılır. Örneğin, "Bu iki konu yan yana düşünülmeli." veya "İki farklı görüş yan yana yer alabilir." gibi cümlelerde, iki farklı konunun bir arada ele alınması veya iki farklı görüşün bir arada bulunması ifade edilir.

Sonuç olarak yan yana kelimesi Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir ikilemedir ve doğru yan yana yazımı, "yan yana" şeklindedir. Bu kelime, genellikle fiziksel olarak birbirine yakın olan nesneleri veya kişileri ifade etmek için kullanılırken, aynı zamanda mecazi anlamda da kullanım alanları bulunur.