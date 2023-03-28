EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Yan yana nasıl yazılır? Yan yana ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yan yana nasıl yazılır? Yan yana ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkilemeler Türk dilinin en sık kullanılan sözcük yapılarından biridir. İki kelimenin benzer ya da zıt anlamlarının bir araya gelerek oluşturdukları bu yapılar yazılı ve sözlü iletişimde sıklıkla kullanılır. Ancak ikilemelerin doğru kullanımı ve yazımı konusunda pek çok kişinin kafası karışık olabilir. Özellikle yan yana ikilemelerin doğru yazımı bazen zorlu bir konu hâline gelebilir. Bu nedenle ikilemelerin doğru kullanımı ve yazımı hakkında net bir bilgi edinmek oldukça önemlidir.

Yan yana nasıl yazılır? Yan yana ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yan yana kelimesi Türk dilinde iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları bir ikileme örneğidir. Bu ikilemede "yan" kelimesi "yana" ile bir araya gelerek daha güçlü bir anlam oluşturur. "Yan yana" ifadesi birbirine yakın veya bitişik duran şeyleri ya da kişileri ifade etmek için kullanılır. Yan yana kelimesinin doğru kullanımı Türk dilinin doğru kullanımı açısından değerlidir.

İtibarıyla nasıl yazılır? İtibarıyla nasıl yazılır?

Yan yana nasıl yazılır?

TDK'ye göre ikilemeler Türkçe'nin en yaygın sözcük yapılarından biridir ve iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları bu yapılar yazılı ve sözlü iletişimde sıklıkla kullanılır. Yan yana ikilemesi ise "yan" ve "yana" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir ikilemedir. Yan yana TDK yazım kılavuzunda doğru yazımı hakkında bilgi olan ikilemelerden biridir. İki kelimeyi birleştiren bağlaçların (ve, veya, ile, gibi) kullanımı zorunlu olmadığından yan yana ikilemesi arasında bir bağlaç kullanımına gerek yoktur. Dolayısıyla, "yan yana" ifadesi ayrı olarak yazılmalıdır.

Bir ara nasıl yazılır? Bir ara nasıl yazılır?

Yan yana doğru yazılışı nasıldır?

Yan yana ayrı mı yazılır ve yan yana bitişik mi yazılır soruları bu ikilemenin doğru yazımını merak eden kişiler tarafından sıklıkla sorulan sorulardır. Yan yana kelimesinin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu tarafından "yan yana" olarak belirlenmiştir. İki kelime arasında bir bağlaç kullanımı zorunlu olmadığından, "yanyana" şeklinde birleştirilerek yazılmamalıdır.

Yan yana kelimesi genellikle fiziksel olarak birbirine yakın olan nesneleri veya kişileri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Binalar yan yana inşa edilmiş." veya "Arkadaşlar yan yana oturuyorlar." gibi cümlelerde, binaların veya arkadaşların birbirine yakın bir şekilde yer aldığı ifade edilir. Yan yana kelimesi, sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda mecazi anlamda da kullanılır. Örneğin, "Bu iki konu yan yana düşünülmeli." veya "İki farklı görüş yan yana yer alabilir." gibi cümlelerde, iki farklı konunun bir arada ele alınması veya iki farklı görüşün bir arada bulunması ifade edilir.

Sonuç olarak yan yana kelimesi Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir ikilemedir ve doğru yan yana yazımı, "yan yana" şeklindedir. Bu kelime, genellikle fiziksel olarak birbirine yakın olan nesneleri veya kişileri ifade etmek için kullanılırken, aynı zamanda mecazi anlamda da kullanım alanları bulunur.

Flüt nasıl yazılır? Flüt nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
AÖF sınavları ne zaman yapılacak?AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir?Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir?
Anahtar Kelimeler:
yan yana nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.