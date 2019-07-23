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Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

ABD’de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.

Olay, ABD’nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi.

Şehirde etkili olan fırtına nedeniyle bazı elektrik direkleri araçların üzerine devrildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda, araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve yanan iki otomobilin patlama anı yer aldı.

Patlamanın ‘Ann Arbor Sanat Fuarı’ yakınlarında meydana geldiği ve çevredeki bölge sakinlerinde paniğe neden olduğu belirtilirken; patlama da kimsenin yara almadığı duyuruldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd patlama

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