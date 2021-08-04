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Yangın bölgelerinde "Pes" dedirten fırsatçılık! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

04.08.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye topyekûn bir şekilde yangınlarla mücadele ederken, fırsatçılar da iş başına geçti. Birçok noktada yangın devam ederken, kontrol altına alınanların ise külleri bile soğumamışken yanan tarlaların 'İmara açılacak' yalanıyla satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Yangın bölgelerinde "Pes" dedirten fırsatçılık! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar devam ederken, yanan tarlaların satışa çıkarıldığı öğrenildi. Bazı fırsatçıların, yangınların külü bile soğumadan yanan arazileri satışa çıkarmaya başladığı belirtildi. Öte yandan arazilerin imarları olmamasına rağmen "İmara açılacak" diye reklam yaptığı da ortaya çıktı.

"DAHA KÜLÜ SOĞUMADI"

Açılan ilanlara tepki gösteren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan "Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tespit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz" dedi.

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"İMAR ÇIKMAYACAK"

Satışa çıkarılan bazı arazilerin "İmara açılacak yatırımlık arazi" gibi tanımlarla reklamının yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, “Bu ifadeler tamamen yanlış. İmara açılma gibi bir durumu bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ‘Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız’ açıklamasını yaptı. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu tarz yanıltıcı ifadelere inanmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

"ETİK DAVRANSINLAR"

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, gayrimenkul danışmanlarına ise etik davranmaları önerisinde bulundu. Akdoğan, “Böyle durumlarda kamuoyunun vicdanını zedeleyecek tutumlardan kaçınılmalı. Gayrimenkul danışmanları mesleğimize zarar vermemeli” ifadeleri kullandı.

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yangın
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