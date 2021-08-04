Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir ve Manisa'da orman yangını)

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ege ve Akdeniz'i adeta esir alan yangınlarda 8. güne girilirken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi kesintisiz olarak devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." bilgisini verdi. 38 ilde 163 yangının çıktığını beşirten Bakan Pakdemirli, bu yangınlardan 152 tanesinin söndürüldüğünü kaydetti. Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir ve Manisa'daki toplam 11 yangın ise devam ediyor.

İşte 6 ildeki 11 yangınla ilgili son dakika gelişmeleri...

SAAT 01.20 - MSB'DEN ISPARTA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİNE DESTEK

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

SAAT 01.08 - ISPARTA'DA KOVADA MİLLİ PARKI'NDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi. Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAAT 00.28 - MSB DENİZLİ'DEKİ YANGIN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

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