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Yanlışlık eş anlamlısı nedir? Yanlışlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kök ya da gövde durumundaki kelimeye farklı ekler ekleyerek yeni türetilmiş kelimeler oldukça fazladır. Türetilen bu kelimeler, kullanılan eke göre asıl anlamını kaybetmeden, organik bağıyla türetilen kelimelerdir. Ancak kimi zaman türemiş kelimeler eski dilde karşılıklara sahiptir yalnızda güncel kullanım için dilde yapılan sadeleşmeyle kullanıma tekrar gelebilir. Yanlış kelimesinden türetilen yanlışlığın eş anlamlısı nedir?

Yanlışlık eş anlamlısı nedir? Yanlışlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yanlışlık kelimesi Türkçe bir kelime olmakla beraber "yanlış" kelimesine eklenen "+lIk" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. Asıl anlamını kaybetmeden, kök hâldeki kelime anlamına yakın, benzer bir anlama sahiptir. Yanlışlık kelimesi “yanlış” kelimesinden türetilmiştir ve asıl kelimenin tanımından organik bağını koparmamıştır. Türk Dil Kurumuna göre yanlışlık kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata" Bu anlam bakımından yanlışlık kelimesinin anlam bakımından "yanlış" kelimesinden çok uzaklaşmadığını görürüz.

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Yanlışlık eş anlamlısı olan kelime nedir?

Eş anlamlı kelimeler, aynı anlama sahip ancak yazılışları bakımından farklı olan kelimeler için kullanılan bir ifadedir. Kimi türemiş kelimelerin de eş anlamlıları mevcuttur. Bazıları güncel kullanımda yer almasa da eski metinleri okurken karşılaşıldığında çıkarım yapmak adına bilmekte fayda var. Yanlışlığın eş anlamlısı da güncel kullanımda karşımıza çıkmasa da mevcuttur. Daha çok eski metinlerde kullanımına çok sık rastlanabilir. Bu bakımdan, tarihi metinlerle araştırma yapacak olan araştırmacıların Türkçeye oldukça hâkim olması, eş anlamlı sözcükleri gereğince bilmeleri alanında başarı elde etmede olanak sağlar.

Yanlışlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "cürüm" kelimesidir. Cürüm kelimesi Arapça kökenlidir ve "yanlışlık, kusur, hata" gibi anlamlarda kullanılır. Ancak cürüm kelimesi aktif olarak kullanılan kelimelerden değildir. Cürüm kelimesi cümle içinde yanlışlık yerine kullanılabilir.

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Yanlışlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerde en önemli nokta, cümlede anlatım bozukluğu yapmamak adına bu terimleri bir arada kullanmamaktır. Yani cürüm ile yanlışlık kelimeleri aynı anda aynı cümlede kullanılmamalıdır. Yanlışlık kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • İşe başlarken bir cürüm yapmış olabilir ama hemen fark edip düzeltti, üzerine gitmeye gerek yok.
  • Onun çalışmasını asıl bozan şey cürümdür.
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