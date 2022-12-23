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Zor eş anlamlısı nedir? Zor kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime ve anlam açısından baktığımızda çok geniş ve zengin bir dildir. Konuşurken veya yazarken kullandığımız cümlelerde kullandığımız sözcükleri tekrar etmemiz gerekebilir. Kelimeleri tekrar etmemiz gereken cümlelerde kelimenin eş anlamlısını kullanmak anlatım bozukluklarının önüne geçecektir. Türkçede çoğu sözcüğün eş anlamlısı bulunur. Birden fazla anlamı olan zor kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Zor eş anlamlısı nedir? Zor kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih süresince her anlamda birbirlerini etkiler. Her toplumun kendine özgü dil, din ve kültürel özellikleri farklı toplumlar tarafından etkilenilebilir. Dil yönünden etkileşim ile genel olarak kelime alışverişi meydana gelir. Farklı kökenli kelimelerin Türkçede bulunmasının sebebi de bu kelime alışverişidir. Dilimizde yer alan Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de bulunmaktadır. Zor kelimesi farklı kökenli bir sözcüktür. Dilimize Farsçadan geçmiş olan zor kelimesi, sıklıkla günlük konuşmalarımızda yer verdiğimiz bir sözcüktür. Zor sözcüğünün anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Sıkıntı veya güçlük ile yapılan
  • Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
  • Yüküm, mecburiyet
  • Baskı
  • Güçlükle
  • "Yapamazsın" anlamına gelen bir kelime
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Zor kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zor sözcüğü Farsça kökenli bir kelimedir. Türkçede birden fazla anlama gelir. Genelde olması sıkıntılı ve güç olan anlamlarında kullanılır. Zor sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Zor kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelime olduğu için zor kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümlelerimizde tercih etmek anlatım bozukluklarının önüne geçecektir. Eş anlamlı sözcükler anlam bakımından aynı olup yazılış ve okunuş yönünden farklı olan sözcüklerdir. Yazarken ya da konuşurken eş anlamlı sözcükleri kullanarak kelime tekrarından kaçınmış oluruz. Zorun eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Zorun eş anlamlısı kelimeleri:

  • Cebir
  • Çetin
  • Emekli
  • Kuvvet
  • Müşkül
  • Yaş
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Zorun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zor sözcüğü ve zor eş anlamlısı olan kelimeler ile çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Zor kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yaptığın davranışlar beni çok müşkül durumda bıraktı.
  • Arkadaşlar bu iş yaş, boşuna uğraşıyoruz.
  • Kuvvetli bir cebre hiç gerek yok, bu işi daha rahat halledebiliriz diye düşünüyorum.
  • Bu sınav için çetin derlerdi ama hiç dedikleri gibi değilmiş.
  • Tüm kariyeri boyunca o kadar emekli işlerde çalışmıştı ki bir tatile çıkmayı gerçekten hak ediyordu.
  • Kuvvet kullanarak bu olayı çözebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
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