Zor eş anlamlısı nedir? Zor kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih süresince her anlamda birbirlerini etkiler. Her toplumun kendine özgü dil, din ve kültürel özellikleri farklı toplumlar tarafından etkilenilebilir. Dil yönünden etkileşim ile genel olarak kelime alışverişi meydana gelir. Farklı kökenli kelimelerin Türkçede bulunmasının sebebi de bu kelime alışverişidir. Dilimizde yer alan Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de bulunmaktadır. Zor kelimesi farklı kökenli bir sözcüktür. Dilimize Farsçadan geçmiş olan zor kelimesi, sıklıkla günlük konuşmalarımızda yer verdiğimiz bir sözcüktür. Zor sözcüğünün anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Sıkıntı veya güçlük ile yapılan

Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık

Yüküm, mecburiyet

Baskı

Güçlükle

"Yapamazsın" anlamına gelen bir kelime

Zor kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zor sözcüğü Farsça kökenli bir kelimedir. Türkçede birden fazla anlama gelir. Genelde olması sıkıntılı ve güç olan anlamlarında kullanılır. Zor sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Zor kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelime olduğu için zor kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümlelerimizde tercih etmek anlatım bozukluklarının önüne geçecektir. Eş anlamlı sözcükler anlam bakımından aynı olup yazılış ve okunuş yönünden farklı olan sözcüklerdir. Yazarken ya da konuşurken eş anlamlı sözcükleri kullanarak kelime tekrarından kaçınmış oluruz. Zorun eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Zorun eş anlamlısı kelimeleri:

Cebir

Çetin

Emekli

Kuvvet

Müşkül

Yaş

Zorun eş anlamlıları ile örnek cümleler

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