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  4. Yanlışlıkla paylaşıldı! Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Yanlışlıkla paylaşıldı! Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 08:09
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Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Ömer Atmaca' karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin kızlarının ilk görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü çiftin kızı Miray'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandıran 44 yaşındaki oyuncu Murat Yıldırım, ilk evliliğini 2008–2014 yılları arasında meslektaşı Burçin Terzioğlu ile yapmıştı.

Terzioğlu'ndan boşanan ünlü oyuncu 2016 yılında İman Elbani ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ikili, Ekim 2022'de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, kızlarına Miray adını vermişti.

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Murat Yıldırım ile minik kızı Miray’ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerin kayınpederi tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını belirten Murat Yıldırım, söz konusu videoyu 4.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlandı.

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Ünlü oyuncu paylaşımına 'Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşayım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle' notunu düştü. Aynı videoya Yıldırım'ın eşi de kendi Instagram sayfasında yer verdi.

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Sevimli haliyle beğeni toplayan Miray, annesine benzetildi.

Youtube


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