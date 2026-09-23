Yapay zekâ duyuruları peş peşe geldi: OpenAI ve Anthropic yeni modellerini tanıttı

Yapay zekâ sektörünün önde gelen şirketleri OpenAI ve Anthropic'ten dikkat çeken duyurular geldi.

OpenAI, bu ayın başında tanıttığı GPT-6 Astra'nın ardından GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modellerini kullanıma sundu. Anthropic ise aynı gün yeni Claude 5.5 ailesinin ilk üyesi olan Claude Opus 5.5'i duyurdu.

Her iki şirketin duyurularında da yalnızca performans artışı değil, daha düşük maliyet ve daha yüksek verimlilik vurgusu öne çıktı.

OPENAI'DAN GPT-6 SOL VE GPT-6 LUNA

OpenAI, GPT-6 Astra’nın ardından model ailesini genişleterek daha erişilebilir ve uygun maliyetli GPT-6 Sol ile GPT-6 Luna modellerini resmen tanıttı.

OpenAI, bu ayın başlarında bilgisayar kullanımı ve kodlama gibi alanlarda "dünyanın en iyi modeli" olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı piyasaya sürmüştü.

Yeni modellerden GPT-6 Sol, karmaşık görevler ve günlük profesyonel işler ile kodlama süreçleri için tasarlandı. GPT-6 Luna ise belge özetleme, veri çıkarma veya hızlı soruları yanıtlama gibi net bir hedefi olan yüksek hacimli işlere ve hızlı yanıt mekanizmalarına odaklanıyor.

OpenAI, her iki modelin de Astra geliştirme süreçlerindeki benzer metodolojilerle eğitildiğini ve bu sayede hizalama, kodlama ve bilgisayar kullanımı alanlarında ciddi artış sağladığını belirtiyor.

OpenAI’ın bu lansmandaki en dikkat çekici vurgularından biri, maliyetlerdeki büyük düşüş oldu.

Önbellek, çıkarım gibi süreçlerdeki iyileştirmeler sayesinde GPT-6 serisi modeller, bir önceki 5.6 serisine kıyasla yarı fiyatına kullanılabilecek. Buna göre GPT-6 Sol modeli 1 milyon girdi token’ı için 2 dolar, 1 milyon çıktı token’ı için 10 dolar olarak fiyatlandırıldı. Daha hafif olan GPT-6 Luna ise 1 milyon girdi token’ı için 0.10 dolar, 1 milyon çıktı token’ı için 0.50 dolar seviyesine çekildi.

Performans tarafında ise şirket hata oranlarının büyük ölçüde azaldığını savunuyor. Kullanıcıların hataları bildirdiği gerçek dünya konuşmalarına dayanan dahili testlerde GPT-6 Sol, bir önceki modele göre yaklaşık yarı yarıya daha az hata yaptı ve Astra seviyesindeki güvenilirliğe çok daha düşük bir maliyetle ulaştı. Bununla birlikte modeller, OpenAI’ın Astra ile başlattığı daha sade iletişim dilini benimsiyor.

GPT-6 Sol ve Luna modelleri; Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcıları için ChatGPT Work ve Codex platformlarında kullanıma sunulmaya başlandı. GPT-6 Luna ayrıca masaüstü uygulamasında ücretsiz ve Go kullanıcılarına da açıldı.

ANTHROPIC'TEN CLAUDE OPUS 5.5 HAMLESİ

OpenAI'ın yeni modelleriyle aynı gün Anthropic de Claude Opus 5.5'i tanıttı.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni model, özellikle kodlama ve bilgi işleme performansında şirket içinde yeni bir zirveyi temsil ediyor. Model, daha ucuza daha hızlı olması ve Fable seviyesinde performans vermesiyle öne çıkmayı başarıyor.

Anthropic’in Opus modeli; seride orta sınıfta yer alan Sonnet ve ailenin en hızlısı konumundaki Haiku’nun üzerinde konumlanıyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise Opus 5.5’in, şirketin daha büyük modellerinden biri olan Fable’ı bile pek çok benchmark testinde geride bırakmış olması.

Yeni model, sadece kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda selefine kıyasla sağladığı maliyet avantajıyla da dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre Opus 5.5’te çıkış token’larının maliyeti milyon token başına 20 dolar olarak belirlenirken bu rakam bir önceki modelde 25 dolar seviyesindeydi. Opus 5'ten %40 daha uygun maliyetli. Bunun yanı sıra hız konusunda da iyileştirme var. Öte yandan modelin iletişim tarzında da sadeleşmeye gidilmiş. Opus 5.5’in daha az jargon kullanması ve önemli bilgileri mesajların başında vermesi sağlanmış.

Modelin piyasaya çıkışı, şirketin Opus 5’i duyurmasından sadece iki ay sonra gerçekleşti. Anthropic, sonraki kademeler olan Sonnet 5.5 ve Haiku 5.5 modellerinin de benzer performans artışlarıyla önümüzdeki haftalarda kullanıcılarla buluşacağını belirtti.

Kaynak: Webtekno