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Yapay zeka şirketleri arasında 'iflas eden firma' yarışı! Milyonlarca dolar teklif ediyorlar

Yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmek amacıyla iflas eden firmaların büyük veri paketlerine yönelmesi, küresel teknoloji pazarında yeni bir ticari yarış ve veri güvenliği krizi başlattı.

Yapay zeka şirketleri arasında 'iflas eden firma' yarışı! Milyonlarca dolar teklif ediyorlar

ABD'li teknoloji şirketi Google ve yapay zeka girişimi Micro1, iflas başvurusunda bulunan ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines'ın dahili iletişim ve yolcu verilerini satın almak için milyonlarca dolarlık teklif verdi.

Tedarikçiler ve çalışanlar ise hassas bilgilerin sızmasından endişe ediyor. Google, veri paketi için 10 milyon dolar, Micro1 ise 12,5 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Yapay zeka şirketleri arasında iflas eden firma yarışı! Milyonlarca dolar teklif ediyorlar 1

Finansal darboğazdaki Spirit Airlines, 25 Eylül'de 27 adet yaşlı Airbus uçağını 668 milyon dolara satmıştı.

97 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KAYDI SATIŞ LİSTESİNDE

New York İflas Mahkemesi'ndeki dava dosyalarına göre, 1992 yılından bu yana toplanan 97,5 milyon yolcu kaydı satış listesinde yer alıyor. Veri tabanında 13,7 milyon aktif e-posta adresi, sadakat programı bilgileri ve ortak şirketlerin verileri bulunuyor.

Ayrıca 175 binden fazla personele ait özlük dosyaları ile e-posta ve Microsoft Teams gibi dahili iletişim kanallarından çekilen 1,5 milyon iç yazışma da pakete dahil edilmiş durumda. Bugün yapılması beklenen duruşmada mahkemenin satışı karara bağlayacağı öngörülüyor.

Yapay zeka şirketleri arasında iflas eden firma yarışı! Milyonlarca dolar teklif ediyorlar 2

Hukuk uzmanları, iflas başvurusunda bulunan şirketlerin verilerini yapay zeka şirketlerine satmanın küresel bir iş modeline dönüştüğünü belirterek, finansal veriler gibi ticari bilgilerin veri koruma yasaları kapsamında olmadığını, bu nedenle sürecin tamamen sözleşmelere bağlı yürüdüğünü ifade ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka veri
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