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Yapay zekayla, yapay zekayı kandıran gömlek tasarladı

Alman tasarımcı Simon Weckert, yapay zeka destekli gözetim kameralarından saklanmayı sağlayacak bir Hawaii gömleği tasarladı. İronik olan ise Weckert'in gömleğin desenini oluştururken yapay zekadan yararlanmış olması.

Yapay zekayla, yapay zekayı kandıran gömlek tasarladı
Enes Çırtlık

Alman tasarımcı Simon Weckert, yapay zeka entegre gözetim sistemlerince izlenemeyecek bir gömlek tasarladı.

Dezeen'in haberine göre Weckert, deseni oluşturmak için "adversarial loop" (karşıt döngü) adı verilen bir tür deneme yanılma yönteminden yararlandı.

Yapay zekayla, yapay zekayı kandıran gömlek tasarladı 1

MAKİNE İÇİN BİR "İNSAN", GÖRSEL İSTATİSTİKLER BÜTÜNÜ

Weckert'in yaklaşımı, makinelerin insanı nasıl tanıdığına dair bir tespite dayanıyor. Tasarımcı Dezeen'e şunları söyledi:

"Yapay zeka sistemleri birden fazla katmandan oluşuyor ve insanın ne olduğunu hiç öğrenmedi; milyonlarca eğitim görüntüsünde insanların istatistiksel olarak nasıl göründüğünü öğrendi. Makine için bir 'insan', görsel istatistikler bütünü; zayıf noktası da tam olarak bu."

Yapay zekayla, yapay zekayı kandıran gömlek tasarladı 2

BİLEREK 'ÇİRKİN' TASARLANDI

Baş döndürücü bir renk ve desen karışımından oluşan gömlek, tam da gözetim algoritmalarını şaşırtmak için tasarlandığından çirkin. Weckert'in açıklamasına göre giyen kişiyi tespit edilmekten saklayan şey, göz yoran renklerle biçimlerin "etkileşimi". Gömleğin üzerine yayılmış pembe, turuncu ve yeşil lekelerin amacı ise "bedenin dış hatlarındaki sürekliliği bozmak, böylece algılayıcının parçaları artık tek bir figürde birleştirememesini sağlamak."

Yapay zekayla, yapay zekayı kandıran gömlek tasarladı 3

Weckert, "İnsan gözüne neredeyse hipnotik bir kumaş gibi geliyor; yapay zeka modeli ise onda hiçbir şey görmüyor" dedi.

DAHA ÖNCE 'SAHTE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI' İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Weckert, 2020'de ağzına kadar akıllı telefonla doldurduğu bir el arabasıyla Berlin sokaklarında sahte trafik sıkışıklıkları yaratarak gündeme gelmişti.

Kaynak: Futurism

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Hawaii gömlek
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