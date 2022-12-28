Yapı eş anlamlısı nedir? Yapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullandığımız kelimelerin eş anlamlı olduğunda emin olmamız gerekir. Bu sebeple kelimelerin anlamlarını iyi bilmek önemlidir. Bazı kelimeler birden çok anlama sahip olabilirler. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olmakla birlikte asıl kelimenin anlamına bağlı kalınarak seçilmelidir. Bu durum dikkate alındığında yapay teriminin anlamının ne olduğunu bilmekte fayda var. Yapay terimi için Türk Dil Kurumu sekiz farklı tanım vermektedir. Bu tanımlardan üç tanesi biyoloji, felsefe ve toplum bilimi alanında yapı teriminin kullanımına işaret etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre yapay kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri

Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat

Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme

Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü

Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge

Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni

Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün

Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün

Yapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yapı kelimesi sekiz farklı anlama sahiptir. Bu bağlamda yapının eş anlamlısı olan sözcükleri kullanırken yapay kelimesinin anlamları dikkate alınmalıdır. Yapayın anlamları dikkate alınarak seçilen eş anlamlı kelimeler cümle içinde yapay yerine geçebilir. Yapay kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Bina

Dokuma

Gestalt

Konstrüksiyon

Kuruluş

Mimari

Örgü

Strüktür

Tüm bu anlamlar dikkate alındığında yapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerdir. Yapının cümlede kullanıldığı anlama göre yapı eş anlamlısı kelimeler seçilebilir.

Yapının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler: