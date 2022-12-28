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Yapı eş anlamlısı nedir? Yapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler anlamları bakımından zıt ve eş olmak üzere iki ayrı grupta sıralanabilir. Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirlerinden farklı ve tam tersi bir ima vermekle birlikte eş anlamlı kelimeler aynı anlamı verir. Eş anlamlı kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklıdır ancak anlamları aynıdır. Aynı anlama sahip oldukları için bu kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir ve cümlede herhangi bir anlam değişimine sebep olmazlar. Peki, yapı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yapı eş anlamlısı nedir? Yapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullandığımız kelimelerin eş anlamlı olduğunda emin olmamız gerekir. Bu sebeple kelimelerin anlamlarını iyi bilmek önemlidir. Bazı kelimeler birden çok anlama sahip olabilirler. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olmakla birlikte asıl kelimenin anlamına bağlı kalınarak seçilmelidir. Bu durum dikkate alındığında yapay teriminin anlamının ne olduğunu bilmekte fayda var. Yapay terimi için Türk Dil Kurumu sekiz farklı tanım vermektedir. Bu tanımlardan üç tanesi biyoloji, felsefe ve toplum bilimi alanında yapı teriminin kullanımına işaret etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre yapay kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri
  • Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat
  • Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme
  • Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü
  • Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge
  • Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni
  • Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün
  • Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün
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Yapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yapı kelimesi sekiz farklı anlama sahiptir. Bu bağlamda yapının eş anlamlısı olan sözcükleri kullanırken yapay kelimesinin anlamları dikkate alınmalıdır. Yapayın anlamları dikkate alınarak seçilen eş anlamlı kelimeler cümle içinde yapay yerine geçebilir. Yapay kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Bina
  • Dokuma
  • Gestalt
  • Konstrüksiyon
  • Kuruluş
  • Mimari
  • Örgü
  • Strüktür

Tüm bu anlamlar dikkate alındığında yapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerdir. Yapının cümlede kullanıldığı anlama göre yapı eş anlamlısı kelimeler seçilebilir.

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Yapının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler:

  • 30 yaşından büyük binalar deprem riski taşıdığı için yerel yönetimlerin denetiminde restore edilmeleri gerekir.
  • Kurdukları markaya yıllarca dayanacak ve dokuması sağlam bir ad gerekiyor.
  • Yaptıkları işlerde hep bir konstrüksiyon hatası karşılıyor bizi.
  • Bu mimariler yüzyıllara meydan okumuş.
  • Medeniyet tüm iç ve dış örgüleriyle topluma ışık tutuyor.
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