Yapı eş anlamlısı nedir? Yapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullandığımız kelimelerin eş anlamlı olduğunda emin olmamız gerekir. Bu sebeple kelimelerin anlamlarını iyi bilmek önemlidir. Bazı kelimeler birden çok anlama sahip olabilirler. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olmakla birlikte asıl kelimenin anlamına bağlı kalınarak seçilmelidir. Bu durum dikkate alındığında yapay teriminin anlamının ne olduğunu bilmekte fayda var. Yapay terimi için Türk Dil Kurumu sekiz farklı tanım vermektedir. Bu tanımlardan üç tanesi biyoloji, felsefe ve toplum bilimi alanında yapı teriminin kullanımına işaret etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre yapay kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Yapı kelimesi sekiz farklı anlama sahiptir. Bu bağlamda yapının eş anlamlısı olan sözcükleri kullanırken yapay kelimesinin anlamları dikkate alınmalıdır. Yapayın anlamları dikkate alınarak seçilen eş anlamlı kelimeler cümle içinde yapay yerine geçebilir. Yapay kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Tüm bu anlamlar dikkate alındığında yapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerdir. Yapının cümlede kullanıldığı anlama göre yapı eş anlamlısı kelimeler seçilebilir.
Yapı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler: