Yapımcısı Süreyya Yaşar Önal! Ailesi parçalanan bir adamın hikayesi: 'Akıldan Kalbe'

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün imzası taşıyan, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu’nun oturduğu “Akıldan Kalbe” filmi, bugün vizyona girdi.

BİR BABA VE AİLENİN HİKAYESİ

Akıldan Kalbe, ailesi parçalanan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yıllar önce yaptığı hatalar nedeniyle ailesinin parçalanmasının acısını yaşayan bir babanın ve ailenin yeniden bir araya gelmesiyle yaşananların anlatıldığı filmde, ters köşe bir karakter olan Sadık’a Kerem Alışık hayat verirken, yaşadıklarına rağmen mücadele etmeye devam eden Defne’yi Hande Soral canlandırıyor.

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyeceğe benziyor.