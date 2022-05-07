Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yapışık ikiz domuz yavruları son derece nadir bir doğumda iki başlı ve altı bacaklı olarak dünyaya geldi

Yapışık ikiz domuz yavruları son derece nadir bir doğumda iki başlı ve altı bacaklı olarak dünyaya geldi

07.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Piaui eyaletindeki Jatoba do Piaui belediyesindeki bir çiftlikte doğum yapan domuz, yapışık ikiz yavrularını dünyaya getirdi. İki başlı ve altı bacaklı olarak doğan domuz yavruları köylülerin yardımıyla dünyaya geldi ve sadece birkaç gün hayatta kalabildi. Son derece nadir olarak gerçekleşen doğum dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Yapışık ikiz domuz yavruları son derece nadir bir doğumda iki başlı ve altı bacaklı olarak dünyaya geldi

Brezilya’nın Piaui eyaletinde bir çiftlikte gerçekleşen doğumda bir domuz dokuz yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan ikisi birbirine yapışık şekilde doğdu. Anne domuzun doğum sırasında yardımına çiftlik sahibi Loya Oliveira, köylüler ve veteriner Joao Mendes koştu. Çiftlik sahibi Loya Oliveira, yerel basına yapışık ikizlerin dokuz yavru arasında olduğunu söyledi.

Hindistan’da dünyaya gelen insan yüzlü keçi görenleri hayrete düşürdüHindistan’da dünyaya gelen insan yüzlü keçi görenleri hayrete düşürdü

NADİR GÖRÜLÜYOR

1

Veteriner Joao Mendes, "Konjenital bir malformasyon değil, yapışık ikizler.Eğri burun gibi malformasyon anomalileri domuzlarda oldukça yaygındır, ancak yapışık ikiz vakaları değildir, çok daha nadirdir. Son derece nadir doğumla dünyaya geldiler” dedi.

Mendes doğumun ayrıntıları hakkında "Olasılığı artıran şey, erkeğin dişi domuzla yakın akraba olması.Bu genellikle üreme çiftliklerinde, damızlık bir erkeği baba olarak seçtiğinde ve kan ilişkisine bakılmaksızın dişiyi döllediğinde olur.Hayvan karınla birleştiğinde, iç organların işlevlerini paylaşırlar” ifadelerini kullandı.

SADECE İKİ GÜN YAŞADILAR

2

Veterinere göre, genetik malformasyon ve yapışık ikiz vakaları tüm hayvan türlerinde görülür, ancak domuzlarda görülme olasılığı diğer evcil hayvanlardan daha fazladır.Bazı durumlarda hayvanın hayatta kalması mümkündür. Ancak Brezilya’daki doğumdaki yapışık ikiz domuzlar sadece iki gün hayatta kalmayı başarabildi.

Dünya gizemli melez maymunun peşine düştü! Her yerde onu arıyorlar: Onu bulmalıyızDünya gizemli melez maymunun peşine düştü! Her yerde onu arıyorlar: Onu bulmalıyız


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi bir seks bebeği! “Silikon kokularını seviyorum”Sevgilisi bir seks bebeği! “Silikon kokularını seviyorum”
İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler!İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler!
14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor!

Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor!

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.