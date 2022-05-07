Yapışık ikiz domuz yavruları son derece nadir bir doğumda iki başlı ve altı bacaklı olarak dünyaya geldi

Brezilya’nın Piaui eyaletinde bir çiftlikte gerçekleşen doğumda bir domuz dokuz yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan ikisi birbirine yapışık şekilde doğdu. Anne domuzun doğum sırasında yardımına çiftlik sahibi Loya Oliveira, köylüler ve veteriner Joao Mendes koştu. Çiftlik sahibi Loya Oliveira, yerel basına yapışık ikizlerin dokuz yavru arasında olduğunu söyledi.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Veteriner Joao Mendes, "Konjenital bir malformasyon değil, yapışık ikizler.Eğri burun gibi malformasyon anomalileri domuzlarda oldukça yaygındır, ancak yapışık ikiz vakaları değildir, çok daha nadirdir. Son derece nadir doğumla dünyaya geldiler” dedi.

Mendes doğumun ayrıntıları hakkında "Olasılığı artıran şey, erkeğin dişi domuzla yakın akraba olması.Bu genellikle üreme çiftliklerinde, damızlık bir erkeği baba olarak seçtiğinde ve kan ilişkisine bakılmaksızın dişiyi döllediğinde olur.Hayvan karınla birleştiğinde, iç organların işlevlerini paylaşırlar” ifadelerini kullandı.

SADECE İKİ GÜN YAŞADILAR

Veterinere göre, genetik malformasyon ve yapışık ikiz vakaları tüm hayvan türlerinde görülür, ancak domuzlarda görülme olasılığı diğer evcil hayvanlardan daha fazladır.Bazı durumlarda hayvanın hayatta kalması mümkündür. Ancak Brezilya’daki doğumdaki yapışık ikiz domuzlar sadece iki gün hayatta kalmayı başarabildi.



