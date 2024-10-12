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Yaprak Dökümü'nün efsane oyuncusu yıllar sonra ekranlara dönüyor! Annem Ankara dizisine bomba isim!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.10.2024 09:57
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Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nde kötü, sivri dilli kaynana Cevriye Hanım'a hayat veren usta oyuncu Güler Ökten, yıllar sonra ekranlara dönüyor. Ökten, Annem Ankara'nın kadrosuna dahil oldu.

Yaprak Dökümü'nün efsane oyuncusu yıllar sonra ekranlara dönüyor! Annem Ankara dizisine bomba isim!

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2005 senesinde ekranlara gelmeye başlayan dizi Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan bir tanesi. Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 2010 yılında final yapmıştı.

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Leyla, Necla, Ferhunde, Fikret, Ali Rıza ve Hayriye gibi karakterleri unutulmazların arasına giren dizi yıllar sonra bile hatırlanıyor. Karakterleri ve hikayesi zaman zaman gündem oluyor. O karakterlerden biri de dizi tarihinin en kötü kaynanaları arasında yer alan Cevriye Hanım. Fikret'e yapmadığını bırakmayan Cevriye'ye usta oyuncu Güler Ökten hayat vermişti.

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YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR!

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı usta oyuncu Güler Ökten, yeniden ekranlara dönüyor. Cevriye karakteriyle akıllara kazanan Ökten, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Annem Ankara dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncu, dizide 3 çocuklu Zuhal’in annesi Naciye rolüne hayat verecek.

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ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara’nın senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

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