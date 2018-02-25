Yaptığı her hareketi olay! Yine şoke etti

Onun yaptığı her hareketi olay! Verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski ani bir kararla evlendi

Emily Ratajkowski evlendi!

1 / 17 ABD'li model Emily Ratajkowsk'den büyük sürpriz!

2 / 17 Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

3 / 17 Sebastian Bear-McClard, Robert Pattinson'ın başrolde olduğu Good Time filminden tanınıyor.

4 / 17 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

5 / 17 Nikah törenine hardal rengi bir takım elbise ve siyah bir şapkayla katılan Ratajkowski, sadeliğiyle dikkat çekti.

6 / 17 Çiftin yakınlarının katıldığı törenin konukları arasında sosyal medya fenomeni The Fat Jewish de yer aldı.

7 / 17 Ratajkowski, uzun süredir flört ettiği Jeff Magid ile ilişkisini iki ay önce noktalamıştı.

8 / 17 Geçen kasım ayında, Bear-McClard ile ilk defa bir basketbol maçında görüntülenmişti.

9 / 17 Çiftin aşkları dolu dizgin ilerlemiş olacak ki, ani bir kararla evlendiler.

10 / 17 Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'in Blurred Lines şarkısının klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.

11 / 17 Ratajkowski, sosyal medyada yaptığı bu mutlu duyurunun ardından yüz binlerce tebrik mesajı aldı.

12 / 17 Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'in Blurred Lines şarkısının klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.

13 / 17 O günden beri magazin gündeminden düşmedi. Emily, daha önce DKNY için çekilen bir tanıtım videosunde kendini anlatmıştı.

14 / 17 26 yaşındaki model bu videoda, "Kendi kararlarımı vermeyi seviyorum. Hayatı kendi kurallarıma göre yaşıyorum. Kendimi evde en rahat hissettiğim anlar ise çıplak olduğum zamanlar. Şaşırdınız mı?" diye konuşmuştu.

15 / 17 Emily Ratajkowski, geçtiğimiz aylarda kendi mayo ve bikini markası olan Inamorata Swim'i hayata geçirmişti.

16 / 17 1991 doğumlu Emily, David Fincher'ın yönettiği Gone Girl (Kayıp Kız) filminde Ben Affleck ile kamera karşısına geçmişti.