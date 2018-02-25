MAGAZİN

Yaptığı her hareketi olay! Yine şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

Model Emily Ratajkowski ve oyuncu Sebastian Bear-McClard, sürpriz bir kararla evlendi

Onun yaptığı her hareketi olay! Verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski ani bir kararla evlendi

Emily Ratajkowski evlendi!

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ABD'li model Emily Ratajkowsk'den büyük sürpriz!
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Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
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Sebastian Bear-McClard, Robert Pattinson'ın başrolde olduğu Good Time filminden tanınıyor.
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26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurdu.
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Nikah törenine hardal rengi bir takım elbise ve siyah bir şapkayla katılan Ratajkowski, sadeliğiyle dikkat çekti.
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Çiftin yakınlarının katıldığı törenin konukları arasında sosyal medya fenomeni The Fat Jewish de yer aldı.
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Ratajkowski, uzun süredir flört ettiği Jeff Magid ile ilişkisini iki ay önce noktalamıştı.
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Geçen kasım ayında, Bear-McClard ile ilk defa bir basketbol maçında görüntülenmişti.
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Çiftin aşkları dolu dizgin ilerlemiş olacak ki, ani bir kararla evlendiler.
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Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'in Blurred Lines şarkısının klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.
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Ratajkowski, sosyal medyada yaptığı bu mutlu duyurunun ardından yüz binlerce tebrik mesajı aldı.
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Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'in Blurred Lines şarkısının klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.
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O günden beri magazin gündeminden düşmedi. Emily, daha önce DKNY için çekilen bir tanıtım videosunde kendini anlatmıştı.
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26 yaşındaki model bu videoda, "Kendi kararlarımı vermeyi seviyorum. Hayatı kendi kurallarıma göre yaşıyorum. Kendimi evde en rahat hissettiğim anlar ise çıplak olduğum zamanlar. Şaşırdınız mı?" diye konuşmuştu.
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Emily Ratajkowski, geçtiğimiz aylarda kendi mayo ve bikini markası olan Inamorata Swim'i hayata geçirmişti.
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1991 doğumlu Emily, David Fincher'ın yönettiği Gone Girl (Kayıp Kız) filminde Ben Affleck ile kamera karşısına geçmişti.
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Ratajkowski, bu filmdeki cesur sevişme sahneleriyle de adından söz ettirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Duran emliy ratajkowski evlilik

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