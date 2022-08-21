''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

İsmini vermek istemeyen genç bir kadın, düğün arifesindeki yakın bir arkadaşıyla yaşadığı ilginç bir tecrübesini paylaştı. Düğün için nedime olmaya hazırlanan arkadaşının kilo verip serpildiğini gören gelin adayının garip tepkisi, duyanları şaşkına çevirdi.

SARILMADI BİLE

Bir süredir görmediği arkadaşını karşılayan gelin adayı, onu gördüğünde pek de mutlu görünmedi. Neredeyse sarılmamıştı bile ancak bir konuşma yapmadığı için arkadaşı da kuruntu ettiğini düşündü. Beraber yemek yemeye çıktıklarında, ona nasıl bu kadar değiştiğini sordu. Arkadaşı da, kilo verdiğini ve bir süre daha diyette olacağını söyledi.

NELER OLDUĞUNU ANLADI

O noktada genç kadın sorunun ne olduğunu anladı. Liseden beri arkadaşlardı ve yıllar boyu gelin adayı olan arkadaşından bir erkek gibi muamele görmüştü. 1.75 boyunda ve kilolu olduğu için o zamanlar 1.50 boylarında olan arkadaşının yanında hep kilolu görünüyordu. Bu da arkadaşında bir tatmin duygusu uyandırıyordu.

'ROL ÇALMAK İÇİN'

Şimdi işler değişince rahatsızlık duyduğu anlaşılan gelin, arkadaşına özellikle düğün için kilo verip vermediğini sordu. Arkadaşı da bir süredir kilo verdiğini düğünün ise elbette bir motivasyon olduğunu anlattı. Ancak gelin bunu kabul etmedi ve rol çalmak için kilo verdiğini iddia etti.

NEDİME OLMASINI İSTEMEDİ

Daha sonra ise arkadaşının yaptığının bir 'ihanet' olduğunu ve onun kendisini nedimesi olmasını istemediğini söyleyerek düğüne sadece bir davetli olarak katılabileceğini söyledi. Bunun üstüne restorandan ayrılan arkadaşı çok öfkelendi ve ona düğüne katılmayacağını haber veren bir mesaj gönderdi.



