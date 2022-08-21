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''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

21.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir kadın, yakın bir arkadaşının düğününde nedime olmaya hazırlanıyordu. Ancak uzun bir süredir görüşmediği arkadaşıyla bir araya gelince onun tavırlarında bir gariplik fark etti. Genç kadının geçirdiği fiziksel değişim, gelin adayını rahatsız edince aldığı tavır herkesi şaşkına çevirdi.

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

İsmini vermek istemeyen genç bir kadın, düğün arifesindeki yakın bir arkadaşıyla yaşadığı ilginç bir tecrübesini paylaştı. Düğün için nedime olmaya hazırlanan arkadaşının kilo verip serpildiğini gören gelin adayının garip tepkisi, duyanları şaşkına çevirdi.

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SARILMADI BİLE

Bir süredir görmediği arkadaşını karşılayan gelin adayı, onu gördüğünde pek de mutlu görünmedi. Neredeyse sarılmamıştı bile ancak bir konuşma yapmadığı için arkadaşı da kuruntu ettiğini düşündü. Beraber yemek yemeye çıktıklarında, ona nasıl bu kadar değiştiğini sordu. Arkadaşı da, kilo verdiğini ve bir süre daha diyette olacağını söyledi.

NELER OLDUĞUNU ANLADI

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O noktada genç kadın sorunun ne olduğunu anladı. Liseden beri arkadaşlardı ve yıllar boyu gelin adayı olan arkadaşından bir erkek gibi muamele görmüştü. 1.75 boyunda ve kilolu olduğu için o zamanlar 1.50 boylarında olan arkadaşının yanında hep kilolu görünüyordu. Bu da arkadaşında bir tatmin duygusu uyandırıyordu.

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'ROL ÇALMAK İÇİN'

Şimdi işler değişince rahatsızlık duyduğu anlaşılan gelin, arkadaşına özellikle düğün için kilo verip vermediğini sordu. Arkadaşı da bir süredir kilo verdiğini düğünün ise elbette bir motivasyon olduğunu anlattı. Ancak gelin bunu kabul etmedi ve rol çalmak için kilo verdiğini iddia etti.

NEDİME OLMASINI İSTEMEDİ

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Daha sonra ise arkadaşının yaptığının bir 'ihanet' olduğunu ve onun kendisini nedimesi olmasını istemediğini söyleyerek düğüne sadece bir davetli olarak katılabileceğini söyledi. Bunun üstüne restorandan ayrılan arkadaşı çok öfkelendi ve ona düğüne katılmayacağını haber veren bir mesaj gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün
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